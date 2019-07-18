小朋友超愛喝水！原來是因為它　選對水壺讓小朋友養成愛喝水的好習慣

▲為了讓小朋友每日攝取足夠水分，培養愛喝水的好習慣很重要，挑一個合適的水壺才能事半功倍。（圖／記者楊詩益攝）

消費中心／綜合報導

暑假到來，氣溫也迎向高峰，這種天氣就算什麼都不做也會滿頭大汗，不過孩子們放暑假總是東奔西跑，沒有靜下來的時刻，這時候不禁讓人擔心，天天玩到汗流浹背，水到底喝得夠不夠啊？營養師陳柏方提醒家長，孩童的水分攝取量應隨體重遞增，最好能隨時補充水分，讓小朋友養成愛喝水的習慣，所以幫孩子準備一個好的水壺相當重要！

▲天氣熱讓人更想喝飲料，小朋友常會以飲料代水，對健康造成隱憂。（示意圖／記者許力方攝）

陳柏方表示，小朋友很容易喝多了飲料而不喝水，飲料喝多不僅會有肥胖、心血管疾病的隱憂，長期攝取過多糖分情緒也會受到影響，她提醒，10公斤以下的小朋友每天需攝取的水分為「100c.c.×公斤數」，11～20公斤為「1,000c.c.+50c.c.×（公斤數-10）」，21～30公斤則為「1,500+20c.c.×（公斤數-20）」，家長們可要注意家中孩子的水分攝取量是否有達到這個標準喔。

▲寶特瓶不僅不環保，還可能在使用過程中釋出有毒物質。（圖／資料照）

出門在外為求方便，很多人會選擇買瓶裝水，因為寶特瓶輕便的特性，有時甚至還會把喝完的瓶子當成水壺重複利用，但陳柏方提醒，寶特瓶雖然方便卻不環保，而且還可能對身體造成危害，因為寶特瓶遇熱會產生塑化劑，加上材質輕軟容易變形，更增加釋出有毒物質的機會。

一般市面上常見的塑膠製品很多都為PC材質，陳柏方指出，PC材質一旦遇熱、刮傷、變形都有釋出雙酚A的可能，雙酚A為一種內分泌干擾物，會影響其生殖系統及內分泌系統，會接觸到食物的器具絕對要特別留意！因此，陳柏方建議，購買水壺時選擇有附上檢驗報告的品牌更安心。

▲市售水壺百百種，尤其是要給小朋友隨身攜帶的絕對不能馬虎，到底怎麼挑才對？（圖／資料照）

市售水壺大致分為不鏽鋼、塑膠、玻璃等材質，幫小朋友挑選水壺的時候到底應該注意什麼呢？對家長來說，挑選兒童水壺時首要考量有4個關鍵：重量、好清洗、材質安全性、耐用。家有一年級小孩的廖小姐表示，現在學童的書包裝滿了書本和教材，水壺若太重攜帶不便，如果小朋友懶得帶出門，那可就白費工夫了，相較於不鏽鋼材質，塑料材質輕便多了！在清潔衛生上，雖然玻璃材質有不易殘留氣味和好清洗的優點，但考量小孩活潑好動，玻璃材質怕摔破割傷自己或同學，所以也不適合當作外出水壺使用。

▲太和工房TR55運動水壺重量輕，材質通過SGS歐盟16項塑化劑安全檢驗，可耐高溫、抗酸鹼，讓人安心。（圖／取自官網）

廖小姐補充，縱觀這兩大考量後，「我和大多數家長都會選塑料材質，且為避免雙酚A和塑化劑等毒物釋出，會挑選有塑化劑安全檢驗以及可信賴的大品牌。」不過，影響購買意願的最後關鍵則是耐用度，「我用過一些沒有品牌的水壺，摔一次彈蓋的關節就壞掉了，想修也沒有零件可修，只能丟掉，既浪費又不環保」，她還提到，「太和工房售後服務很不錯，大街小巷和各大百貨專櫃可輕鬆找到服務人員，有次我洗滌時不小心弄丟了矽膠墊圈，步行10分鐘到街上門市花30元就解決，非常方便。」

▲水壺零件可更換，耐用度再提升。（圖／取自官網）

太和工房的TR55運動水壺瓶身以瑞士進口的科技材質TR55打造，通過SGS歐盟16項塑化劑安全檢驗、符合歐盟標準，並通過SGS的耐熱溫度檢驗，可耐高溫130℃且有抗酸鹼特性，水壺上蓋出水為不鏽鋼材質，對家長來說絕對安心。

▲TR55運動水壺有不同容量、顏色可選，滿足你的不同需求。（圖／取自官網）

除此之外，零件可購買這點也讓家長們大推，其實一個好的水壺相當耐用，但難免會有零件遺失或需要更新汰換的問題，維修跟添購零件的方便性也是考量要點，太和工房的門市據點和百貨櫃位數量多，不用再因為一個小零件而放棄其他地方都還很完美的水壺了！

>>點這裡看TR55運動水壺檢驗報告