感恩父親節　愛乎阿爸健康呷百二

▲父親節快到了，想好要送爸爸什麼了嗎？今年給爸爸最好的禮物就是幫他顧好健康。（圖／取自Pexels）

消費中心／綜合報導

父親節快到了，今年打算怎麼慶祝呢？要帶爸爸吃一頓美味的大餐，還是已經挑選好禮物準備在父親節當天送出？每到父親節前夕，各式餐廳早已被訂滿，一時之間不知道要安排什麼備案，不過與其年年帶爸爸大吃大喝、增加身體負擔，今年不妨換個方式慶祝，在日常生活中幫爸爸調整飲食習慣，準備好顧健康的愛心飲品，讓親愛的老爸天天都是父親節。

▲太和工房TR55運動水壺使用瑞士進口科技材質，可耐高溫，盛裝養生熱飲也不是問題。（圖／記者黃克翔攝，下同）

習慣1：爸爸每天早上都喝三合一咖啡、豆漿、奶茶，卻不知不覺攝取過多糖分。

爸爸每天早上出門上班前都習慣隨手沖泡一杯三合一咖啡醒腦，或是到早餐店買豆漿、奶茶，不知不覺中攝取過多糖分，還是幫爸爸準備養生茶飲吧！前一天晚上先把養生茶飲材料包準備好，例如四季溫補可以天天喝的枸杞、黃耆、紅棗，隔天起床熱水一沖搞定，不僅方便快速而且成分健康天然，也可以避免攝取過多糖分，用暖心養生茶飲幫爸爸開啟一天的元氣。

▲幫爸爸準備養生茶飲材料包，早上出門前一沖搞定，健康隨身帶著走。

習慣2：爸爸工作忙碌，時常好幾個小時沒有離開座位，水杯空了也不會起身去裝水，每天的水分攝取量都不足。

炎炎夏日，氣溫居高不下，適時補充水分很重要，但是爸爸常常一忙起來就忘了時間，連起身裝水都會忘記，讓人擔心他的水到底喝得夠不夠。要為爸爸準備愛心飲品、以及督促爸爸隨時補充水分，首先，要準備一個可以隨身攜帶、方便好用的水壺，最好是材質輕便、清洗容易，並可盛裝各式飲品，而且為了因應工作忙碌的狀況，一定要是大容量，才不需要一直起身裝水。

▲1,000ml大容量，不怕忙到沒時間起身裝水，讓TR55運動水壺幫你督促爸爸好好喝水。



除了白開水之外，也可以幫老爸準備營養清爽的冰涼檸檬水，挑一顆漂亮的檸檬切開，將檸檬汁擠進裝滿冰水的水壺中，不僅沁涼消暑，還能隨時補充維他命。太和工房TR55運動水壺以瑞士進口的科技材質打造，不僅可耐高溫也可抗酸鹼，不管想幫爸爸準備冷的熱的酸的甜的飲品，只要一咖就可以通通搞定！

▲無論盛裝冷熱酸甜的飲品都不是問題，抗酸鹼的材質使用起來更安心。



▲上蓋為不鏽鋼觸水更安心。



TR55運動水壺材質安全，通過SGS歐盟16項塑化劑安全檢驗、符合歐盟標準，亦通過SGS耐熱溫度測試，上蓋不鏽鋼觸水、使用上絕對安心，如果使用久了零件遺失或需要汰換也不需煩惱，太和工房的門市據點和百貨櫃遍佈全台，維修或添購零件都相當便利。今年父親節，用好的水壺盛裝好的飲品，祝福爸爸健康呷百二。

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