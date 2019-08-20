不再開咖啡店了？金鑛咖啡宣布轉型專賣咖啡豆



▲金鑛咖啡轉型專賣咖啡豆。（圖／金鑛咖啡提供）



記者黃士原／台北報導

2000年從高雄發跡的金鑛咖啡，以中段價位切入市場，全盛時期曾被封為「高雄之光」，但近年來陸續收掉許多門市，包括台北市第一家門市「忠孝門市」，而20日金鑛咖啡宣布從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展。至於目前原本的咖啡門市未來發展，金鑛咖啡發布的訊息中並未提到。

金鑛咖啡表示，自成立以來，致力於提供消費者美好的咖啡體驗，20日正式宣布旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，同時也將整合品牌四大核心優勢，國際認證、安全品管、數據管理與創新服務，創造具備高度價值的咖啡豆商品。





▲咖啡杯測。（圖／金鑛咖啡提供）

金鑛咖啡希望透過咖啡師、品管師、烘焙師的金三角組合，讓咖啡從種子到杯子的品管都滴水不漏。在人員品質上，也經過嚴格的篩選與考驗，金鑛擁有30張以上世界咖啡協會的證照，有2名證照講師、具備國際考官資格，同時透過多樣測試評估，以確保咖啡豆的品質無虞。在2018年11月，金鑛咖啡的咖啡豆挑戰Specialty Coffee Association(SCA)世界金品咖啡協會的COFFEE REVIEW，獲評92分的高分，也再度證明金鑛咖啡在烘豆技術上的實力。



近年來咖啡市場競爭愈來愈激烈，四大超商也加入戰局，分食市場大餅，使得金鑛咖啡版圖逐漸萎縮。2017年6月底，金鑛咖啡宣布停賣麵包，並關閉北部跟中部烘焙廠，還陸續收掉全台21家門市鑛咖啡收掉有10年以上歷史的忠孝門市，對外公告是租約期滿，只營業到2019年1月18日止，但關鍵其實是撐不住店租金不斷上漲，難以回本。以店內售價55元的黑咖啡計算，若要支付80萬元店租，每月至少需賣1萬4545杯黑咖啡才夠，而且這還不計其他成本支出。