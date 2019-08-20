南安小熊5台監測相機全不見！新裝隔天就被偷　現場有鋸樹痕跡

▲黑熊協會指出相機和樹枝都裝鐵鍊防竊，現場有鋸樹痕跡，顯示竊賊是刻意偷竊。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

上月底在花蓮卓溪鄉台30線有民眾開車目擊台灣黑熊跑上大馬路，花蓮林務局獲報立即在小黑熊可能行經路徑架設自動相機進行追蹤監測，近日經部落巡守隊回報發現小熊疑患有皮膚病，19日包括林務局、台灣黑熊保育協會又再架設5台自動相機，不料黑熊協會獸醫20日上午上山巡察時，竟發現5台新裝監測相機全都遭人惡意竊走，協會上午立即向警方報案。

玉里分局表示，20日中午12時許，黑熊協會至本分局卓樂派出所報案，稱於8月19日下午14許在山谷裝設的2台相機遭竊，兩者相距一輛車距離，同時林務局工作人員亦稱在附近裝設的3台相機也不見，因為失竊地點為偏遠山區，一般人極少深入該處，已經組成專案小組調查。

▲▼失竊地點為偏遠山區，一般人極少深入該處，玉里組成專案小組調查。

專案小組表示，目前已開始調閱附近監視器逐一清查可疑人車，但也擔心竊賊從鹿鳴吊橋逃走，希望早日揪出竊賊。

據表示，19日架設相機時為了防竊，相機和樹幹都裝有鐵鍊，沒想到剛裝好就被偷，由於現場有鋸樹痕跡，顯示竊賊是刻意偷竊。

南安部落巡守隊人員表示，林務局架設3台相機、台灣黑熊保育協會架設2台相機，總計5台相機，價值近10萬元為了防竊，還在樹上釘相機基座、用鐵鍊綁住防止竊盜，沒想到隔天馬上被偷，巡守隊員痛罵「真不知竊賊什麼心態！」