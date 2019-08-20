柯文哲用人如用狗？　王世堅：屬下後宮選妃、用完即丟

▲柯文哲出席台北市信義長春慈悲關懷社區開幕儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員梁文傑批評台北市長柯文哲「用人如用狗」，既要忠心聽話，又要吃苦耐勞習慣被罵。對此，北市議員王世堅20日受訪表示，柯文哲的用人哲學就是用完即丟，任何他的屬下都要排一排，讓他後宮選妃，他看中了誰、覺得誰好才重用誰。

柯文哲上午受訪稱「新潮流做每一個動作都有他的意義」，還不曉得他們是最近想要幹嘛，回去再解讀研究一下。梁文傑回應，柯文哲做的每個動作也有他的意義，搞不懂柯文哲為何要對蔡衍明開炮，兩人明明本來是好友，而且蔡衍明對柯文哲有恩，他也在研究柯文哲的動機。

梁文傑也在臉書感嘆，最近柯文哲和蔡衍明之爭，「讓我想起杜月笙曾說蔣介石拿他當見不得光的夜壺，用完就往床底下一扔，不知蔡衍明董事長是否有此嘆？」

王世堅受訪直言，柯文哲的用人確實有非常大的問題，他的用人哲學就是「用完即丟」，他一向喜歡扮演極權時代那種威權統治者的性格，就是天威難測、喜怒無常，任何他的屬下都要排一排，讓他後宮選妃，他看中了誰、覺得誰好才重用誰。

王世堅也提到，柯文哲領導能力嚴重不足，功勞自己攬，責任別人扛，讓整個團隊很難跟他共處，像第一任的交通局長鍾慧諭開始，一直到都發局長林洲民，這些都曾經幫他立下汗馬功勞；當時市府秘書長蘇麗瓊，在世大運對整個柯市府團隊有很大的貢獻，柯文哲也是用完即丟，翻臉不認帳，而且把可能沒做好的、會招致批評的，全部一股腦地都推到這幾位局處長、秘書長的身上。

王世堅說，柯文哲的用人哲學，其實是嚴重地不及格，源自於他那種帝王心態，他經常自比雍、毛澤東，所以他的個性就是天威難測喜怒無常。