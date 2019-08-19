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超羨慕！豐原女花6萬旅遊發票　抱走台中購物節千萬豪宅

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▲首屆台中購物節創造超過25億商機，台中市長盧秀燕在活動最後一天，抽出千萬豪宅的得主，並喊話2020年要續辦。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／桃園報導

首屆台中購物節千萬豪宅幸運兒出爐!由家住豐原的王小姐抽中，她是加工業的會計，接到台中市長盧秀燕的call out時，人正在計程車上，當下驚喜大喊:「怎麼可能，還是不太相信。」

▲台中購物節影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

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▲▼台中市長盧秀燕抽出首屆台中購物節千萬豪宅得主，由家住豐原的王小姐獲頭獎。（圖／記者楊詩益攝）

▲台中購物節影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

被問到中獎要如何慶祝?王小姐高興說要請盧秀燕吃飯，「如果是真的可以啊，我跟市長吃飯是我的榮幸啊。」並透露中獎的發票，是花6萬多參加旅行社開出，頭獎還附贈10萬元入厝金。

▲台中購物節影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲台中市長盧秀燕當場call out，首屆台中購物節千萬豪宅幸運兒。（圖／記者楊詩益攝）

盧秀燕感謝全台民眾到台中拚經濟，喊話2020年要繼續舉辦，「竟然有超過2萬家的商家認同這個活動，主動來參與我們這個活動，我們第一次舉辦，來登錄的消費金額已經破25億，總而言之，我們常常說拚經濟、拚經濟、拚經濟，拚經濟不是口號，而是大家攜手同心把餅做大，台中要變成富強台中市，簡稱富市台中新好生活。」

不過沒跟到這波好康的朋友，9月開始還有台中自行車嘉年華，可以來場單車之旅，飽覽台中美景。

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關鍵字：台中購物節,抽獎,豪宅,盧秀燕

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