「拍拖約會吧」這招「幫你約」超強大　竟然80%女生都Say Yes！

圖、文／Paktor提供

七夕剛過，不少愛侶們紛紛在社群上面曬恩愛，但也有不少的愛苗僅停在悄悄發芽中的階段，甚至有些人是連「八字都沒有一撇」。近期受到不少年輕人以及適婚年齡族群歡迎的實體約會公司「拍拖約會吧」，特地為會員獨家發起了一項神秘的「幫你約」活動，而這項活動幾乎讓所有女生都說了「Yes！」，踴躍拍照上傳共同響應。

「拍拖約會吧」公司每月平均促成800對以上會員們進行約會，而每十對中就有六對會再進行私下第二次邀約。「拍拖約會吧」為促成更多佳偶，以及讓女會員們感受情人專屬的浪漫感，在整個七夕氛圍下，幫忙雙方有好感的男性會員們送出「二次約會邀請玫瑰」！女生在收到玫瑰花後，若是有意願與對方進行再次約會，便可選擇簽收玫瑰花；當然女生若沒有意願，也可以拒絕簽收，表達婉拒。

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此活動「拍拖約會吧」共送出了300 朵的玫瑰花給七夕前夕的配對會員們，超過250朵的玫瑰花被女生簽收，並且表達與同一對象進行第二次約會的意願。一位林姓女會員表示：「其實原本對那天出去的男生感覺沒有到超級無敵的強烈，就覺得對方溫溫的這樣，但收到花後，覺得這個方式超級可愛，瞬間被收買，所以也就簽收了，並決定給他跟自己二次約會的機會。」

要讓女生 Say Yes 其實沒有這麼困難，只要在日常生活中增加一點小情趣，讓對方感受到你的用心。若是本身真的因為工作太忙而缺乏浪漫因子，也可以尋求專業的戀愛顧問協助，幫你規劃「老派約會之必要」般的浪漫體驗。

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