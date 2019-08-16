木頭哥一句擊落...「3曖昧女秒閉嘴」 哭慘放生　親妹見證笑炸：憑實力單身

▲遇到木頭哥，讓女生淚放棄追求！（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

面對不解風情的木頭男，是想單身一輩子？一名女網友笑稱，日前有曖昧對象邀哥哥去吃飯，結果哥哥勁爆回應，「要去看哥吉拉」，讓身為妹妹的她瞠目結舌。而大批網友則笑虧，「原來是喜歡恐龍的男人，尊爵不凡龍騎士！」

這名女網友在《Dcard》出賣木頭哥哥的「實力單身」絕技，她透露，哥哥長相清秀、運動成績優異、異性緣也極佳，唯一的缺點就是個性遲鈍，原PO分享3種經典狀況，讓人笑到併軌。

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事件一，哥哥讀國中時，一名女班花用即時通，拚命傳情「明天要不要和xx去吃飯」、「我媽從國外帶了東西，你要不要，只給你」，恰巧哥哥正在瘋玩LOL，不甘被打擾，氣得回嗆女方「妳可以不要一直煩我嗎」、「訊息一直跳，妳是我媽喔！」想當然，班花心碎滿地，傷心哭了一整晚。

事件二，哥哥讀高中時，全家人去綠島度假，巧遇隔壁班的女同學，女生興沖沖走過來，調侃一番「欸你怎麼也在這，暗戀我偷偷跟我來喔」、「欸拍照一下，我打卡！」此時，哥哥壞嘴回嗆，「妳哪來的自信說這種話？」、「不要嘞，我才不要出現在妳版面上！」接著帥氣轉身離開，留下一臉尷尬的女生。原PO直擊整段經過，事後聽聞，女同學從此沒再跟哥哥講過半句話。

事件三，目前哥哥讀大學，本以為木頭心似乎開竅了一些，「好不容易有比較曖昧的女生」，前一陣子電影《哥吉拉》上映，哥哥滿心期待要觀看，而女方挑錯時機點狂問，「欸，明天要不要一起出門吃XX餐廳？」、「聽說超好吃的欸！」結果哥哥驚天神回，「不要，我明天要去看哥吉拉」，原PO笑翻，「不出我所料，哥哥的回應依舊勁爆。」

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▲網友笑到母湯！（圖／翻攝自Dcard）

逆天單身的實力，掀起大批網友笑瘋，「選恐龍的真男人」、「他應該喜歡男生」、「單身不是沒有理由的」、「這種男人可能過了30，被想抱孫的爸媽拖去相親還無法成功，接下來繼續憑實力到年過40歲」、「女生竟然會喜歡這種不解風情的木頭男」、「原來是喜歡恐龍的男人，尊爵不凡龍騎士」、「跟哥吉拉交往吧，是說這種講話方式，會被普通朋友討厭的哈哈哈哈」。

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