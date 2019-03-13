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玩交友軟體不只能約會　還能幫浪浪找個溫暖的家

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流浪狗。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲流浪狗。（示意圖／翻攝自CC0圖庫）

科技中心／綜合報導

玩交友軟體也能幫助浪浪！當紅交友軟體Paktor近日與幸福狗流浪中途組織合作，在Paktor App內為該組織內無家可歸的浪浪們創立「Paktor交友軟體檔案」，用戶們只要對這些浪浪有興趣，向右滑就能表示喜歡，在配對成功後，就可以讓幸福狗流浪中途組織知道用戶對這隻浪浪「情有獨鍾」。

近年來已經有愈來愈多人開始使用交友軟體，現在透過這樣的方式除了能認識新朋友外，還能幫助幸福狗流浪中途組織裡那些無家可歸的浪浪。交友軟體Paktor透過在App內為幸福狗流浪中途組織的浪浪們創立「Paktor交友軟體檔案」，讓用戶在使用交友軟體的同時也能注意到有哪些浪浪正在等待收養。

▲▼玩交友軟體也能幫助浪浪找家。（圖／業者提供）

▲玩交友軟體也能幫助浪浪找家。（圖／業者提供）

用戶在看到這些浪浪的Paktor交友軟體檔案時，若是對該隻浪浪有興趣，只需要向右滑表示喜歡，在配對成功後，幸福狗流浪中途組織就會知道用戶對這隻浪浪情有興趣。Paktor表示，該項功能推出沒多久，就得到相當多人的響應，並超過一萬次的曝光，幸福狗流浪中途組織日前也透露，已經有浪浪透過aktor交友軟體的曝光找到疼愛牠的主人，這項活動預計會持續進行到3月底。

除此之外，只要用戶在向尋找家的浪浪檔案卡右滑表示支持的時，Paktor交友軟體就會替用戶捐出1塊錢給幸福狗流浪中途組織。透過這樣的合作活動，不僅能幫那些無家可歸的浪浪找到適合的主人，對願意認養浪浪的用戶來說，也算是找到生命中的另一種真愛。

ET快訊
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關鍵字：浪浪,毛小孩,交友軟體,Paktor,幸福狗流浪中途組織

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