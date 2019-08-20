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車站「借錢」黨出沒！他稱行李被偷到處討錢…法院一查「南北超多人被騙」

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▲▼北院外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲李男在北區各車站藉民眾同情「借錢」詐騙，一查才知道他「騙及南北」，超多人受害。（圖，北院外觀／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

近年來各大車站、機場傳出，有人藉民眾善心以籌旅費、救急的理由「借錢」，卻從來沒還過。北部1名60多歲李姓男子，多年來遊走北部各捷運站，向旅客稱行李被偷，又罹患糖尿病，多次「借錢」不還；直到1名受騙民眾拍下李男照片PO網，引來眾多受害者留言，整件事才曝光。最後共7人對李男提告，法院依多項詐欺罪合併執行拘役120日，得易科罰金。

李男於2015年7月間，在松山車站向民眾謊稱，「我從高雄北上開會，在公車上因血糖升高昏迷，醒來發現行李都不見了，要趕回高雄拿合約、打胰島素」等語，該民眾信以為真，不但幫李男買車票，還給他5000元救急，不料事後李男人間蒸發，民眾才知受騙。李男以類似手法，陸續在台北市詐騙多位民眾，直到1位張姓男子拍照爆料，才知道原來超多人被騙。

李男「騙」及南北，分別於2017年2月、10月間以類似手法，各詐得1萬5千元及6千元，新北地院合併判拘役60日；又於2018年3月1日在高雄向民眾攀談，稱公事包被偷，因心臟病要搭高鐵趕回台北，再詐得5千元，橋頭地院判拘役20日。目前還有多少潛在受害者不得而知，提醒讀者捐贈最好透過認證機構，以免善心遭有心人士利用。

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她逛小7一瞥「童年絕種冰品」！網求店鋪...釣出店員拒賣真相

關鍵字：車站,借錢,糖尿病,同情心

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