侯友宜跑了盧秀燕飛了　韓國瑜消風大揭密

圖、文／鏡週刊



去年九合一大選，「南菜販」韓國瑜、「北神探」侯友宜、「中主播」盧秀燕的合體造勢，讓藍營在六都一舉過半。當時，3人輪番喊出「1個禿子、1個漢子、1隻燕子，讓人民過好日子」的口號，至今言猶在耳。但短短不到1年，高雄市長韓國瑜搶到總統提名後，卻被這2大諸候切割，拒絕接任其地方競選總部主委，似乎顯露韓流已逐漸退燒的跡象。

韓國瑜在通過初選初選過後，除了面臨藍營分裂危機，無力整合鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平2人外，又接連遭爆黑歷史，從生活作息一直到選舉申報都傳出爭議，支持度在近日不斷下滑，讓「換韓」傳聞甚囂塵上。

黨內人士透露，新北市長侯友宜表態不願納入韓競選團隊，反映的其實是雙北立委參選人的心聲，盼侯能夠接棒扮演輔選領頭羊，防止韓國瑜行情持續走跌，也坐實了黨內可能「換韓」的揣測。

據了解，有別去年侯選人搶著與韓合掛看板的熱潮，不少藍營立委參選人在今年7月28日全代會與韓拍完競選照片後，卻選擇不掛上。地方人士指出，韓近日不斷出包的負面形象，已造成部分藍委惶恐，擔心韓若無法止血，恐連帶被影響選情，因而已開始有人切割韓，更諷刺韓流從去年的「1人救全黨」，恐變成「1人毀全黨」。



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