92歲阿嬤登高都比你強！年輕人快站出來　挑戰限定版101天際線

▲居高臨下眺望著台北的天際線，把情感濃度高達101%的心情，用力呼喊出來！（圖／台北金融大樓提供，以下同）

生活中心／台北報導

如果能夠登上海拔460公尺高空，從城市的中心不顧一切吶喊，你最想大聲說什麼？這宛如偶像劇一般的情節內容，現在就有可能發生在你身上，站在傳說中比101樓還要再高一階的101R層，眼前沒有任何遮蔽，居高臨下眺望著台北的天際線，在令人熱血沸騰的視覺震撼下，伴隨著那份真切感受，把內心那股滿到快溢出來的，情感濃度高達101%的心情，用力呼喊出來！

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遊客造訪台北必登101，站在超高大樓頂端，將整個城市盡收眼底，不過以往最多只能止步在91樓，想再往上到最頂樓「SKYLINE 460」，可是只有VVIP獨享的專屬福利，但現在全面對開放以後，一般民眾只要可以搶到限定場次的名額，買好門票就可以登高一呼，體驗全亞洲最高的戶外景觀設施，在天空步道漫步一圈，看著都市街景、高樓建築一切變得渺小起來，挑戰前所未有、刺激的凌空快感。

許多人更好奇的是，站上SKYLINE 460高處後，除了鳥瞰整個台北市景，又會有什麼不同的心情感受？一對來自墨西哥的情侶分享，原本計畫為期一年的蜜月旅行，就特別安排了觀景台和Skyline460行程，沒想到竟能在101創造獨一無二的甜蜜高空回憶，言談中充滿了驚喜。

也有不少人參加體驗後，比起一開始對高度產生的緊張與恐懼，得到的是反而激勵和信心，混血模特兒香月明美（AKEMI）就以登高用廣闊的視野看世界，並在高台上呼喊「I can do everything！」替自己加油打氣，藉此鼓勵在異鄉打拼的遊子，更堅定往自己夢想前進！

另外，登上Skyline 460的記錄中，最值得一提的是高齡92歲的張阿霞女士，據兒子陳永裕所述，媽媽曾參加環遊世界80天，也體驗了佛羅里達州的拖曳傘，這次在兒子的陪同下，一步步登上環景戶外平台，勇於冒險挑戰的精神完全不輸給年輕人，真的實現活到老、玩到老這句美言。

這次，不要再叫阿嬤出來了！想創造屬於自己的高空故事，讓全世界聽到你的故事，年輕人就該自己上場，無論是希望與最特別的人一起見證情感、想大聲喊出一直以來說不出口的心裡話，或是替未來夢想加油打氣，SKYLINE460已經把舞台預約下來了，就等著你帶最特別人事物來完成。現在起至9月底，只要從「獨一無二」、「勇氣」、「夢想」主題擇一挑選，寫下與自身經驗相關約100字宣言，至「站聲101！喊出心願」活動投稿，最後將選出101幸運兒，可以親自免費體驗101天際線（價值6,000元），一人中獎兩人同行，一起留下登高宣言，一起在大台北美景下發生最特別、難忘的人生故事。

【站聲101，喊出心聲】

讓全世界聽到你的故事吧！

https://skyline460.taipei-101.com.tw/