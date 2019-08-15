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「高超音速」東風-17導彈　最快2020年服役對抗美國中導

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火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲ 東風-17被認為是從東風-16B改良而來，圖為火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國於2日退出《中程飛彈條約》（INF）之後，據傳正積極投入研發中程導彈。不過近期有分析指出，解放軍的東風-17高超音速導彈有可能在2020年投入使用，有艦於此，美國希望加快研發進度應對中國，希望在2025年讓第一套中導投入使用。

根據《新浪軍事網》報導，美國退出與俄羅斯簽訂的協議後，軍火商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）馬上在7日接到一筆用於「中導」的固體火箭發動機的合約，雖然名為「中程常規快速攻擊系統」（IRCP），實際上就是生產中程導彈。而且IRCP早於2017年進行過飛行測試，用來驗證高超音速助推滑翔技術和遠程大氣層飛行測試，並把蒐集來的資料用於發展美軍新一代超音速導彈。

此外，報導指出，相較於以往喜愛使用新技術，導致許多項目進度延緩，美國本次很快地把合約授予軍火商也證實外界推測，將採用現有的成熟技術，用來保證研製進度，希望導彈能夠早日交付軍隊。

據悉，新中程導彈將採用地基中段防禦系統的地基攔截彈（GBI）為主體，分為2級結構，起飛重量約為14.7噸，大約與東風-21導彈相近。此外，GBI戰鬥部為一個動能碰撞殺傷器（EKV），由於EKV重量輕的特性，讓GBI射程可以達到4500公里，只是高超聲速戰鬥部重量遠大於EKV，會影響導彈射程，因此根據美國先前的訊息得知，新一代導彈射程約為2200公里。

至於高超聲戰鬥部方面，美國可能採用先進高超音速導彈（AHW）項目的雙錐形戰鬥部，雖然升阻比可能比乘波體（waverider）還低，但優點是技術成熟，價格更低，不僅壓低導彈研製難度，也能以最快速度投入作戰使用。

此外，由於高超音速戰鬥部具備強滑翔能力，以及施放高度高的特性，估計飛行距離達數百公里，設計基準可能是從關島發射，打擊中國東南重要設施，或是從第一島鏈打擊內陸目標。

據悉， 東風-17導彈被認為是從東風-16B導彈開發而來，當時在2017年兩度測試時，得出每小時超過7600公里（6馬赫以上）的飛行速度，僅花費11分鐘即完成1400公里且成功命中目標，誤差僅幾公尺。

值得一提的是，今年1月初甚至有分析指出，東風-17導彈可以在「一小時內打遍世界」，只要8枚導彈分為3和5列隊，其中3枚打擊航母，另外5枚用來反艦，即可擊沉一個航母戰鬥群。

▼ 解放軍慶祝建軍90周年大閱兵，圖為火箭軍東風-16改型彈道導彈。（圖／翻攝自央視）

解放軍慶祝建軍90周年大閱兵，多達40%裝備為首次公開亮相。圖為火箭軍東風-16改型彈道導彈。（圖／翻攝自央視）

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關鍵字：中程導彈,東風-17,中程常規快速攻擊系統,IRCP,地基攔截彈,GBI,國際軍武,大陸軍武

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