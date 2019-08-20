29歲「雙子宮孕婦」11周內生產2次！5千萬分之一機率...醫大嘆不可思議

▲29歲的科諾瓦洛娃在11周內連生2胎。（圖／翻攝自Facebook／NNX BLOG）



實習記者賴韻如／綜合報導

11周內生產2次！哈薩克一名年輕孕婦於5月24日早產生下一名女嬰後，接著僅隔2個半月後又生下一名男嬰，所幸寶寶們目前都相當健康，也已經準備出院，但這個罕見的狀況也讓所有醫護人員都忍不住驚呼表示，「真的太不可思議！」

據《鏡報》報導，哈薩克烏拉爾29歲的孕婦科諾瓦洛娃（Liliya Konovalova）因為擁有非常罕見的雙子宮，在孕期才24周就生下一名體重僅850克的早產女嬰麗雅（Liya），沒想到於8月9日又再生下2900克的兒子馬克西姆（Maxim），花了「2個半月」得到一對龍鳳胎，讓科諾瓦洛娃以及家人們又驚又喜。

▲科諾瓦洛娃擁有罕見雙子宮。（圖／翻攝自Facebook／Tin tức 24h）

哈薩克衛生局表示，這種情況發生的機率是「5千萬分之一」，也是該國第一次出現的案例。麗雅雖然因早產，一出生便在加護病房觀察了1個月，但在醫護人員的細心照顧下已經沒有任何病狀。科諾瓦洛娃表示，當發現自己患有這種疾病時，感到相當害怕，非常擔心孩子們的健康，「所幸醫護人員都很專業，讓我們母子健康，他們創造了一個奇蹟！」

雖然這起事件相當罕見，但今年3月於孟加拉也有一起雙子宮產子的案例，一名20歲的女子先是早產下一名男嬰，接著僅隔26天在下一對雙胞胎，而所有醫生包含她本人居然都不知道還有雙胞胎的存在。醫生吃驚表示，他從醫30多年從沒見過這樣的事，幸好3名小孩目前都十分健康，令人嘖嘖稱奇。