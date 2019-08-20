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「桃園三結義破局」假的！郭台銘下週2劇本選總統　不再自稱「第三勢力」

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圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲宣布組黨後，尋求與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平結盟共組第三勢力投入明年大選，3人週日（18日）原本預定同框出席在桃園舉辦的祈福法會，最後僅剩柯1人參加，讓郭柯王鐵三角合體破局傳言不斷。不過，本刊掌握，3人早已兩兩多次針對合作進行磋商，結盟的方向更一直沒變過。

 ▲郭台銘（圖）初選落敗後，與國民黨近乎失聯，近期黨中央才透過郝龍斌正式與他聯繫上，盼郭能歸隊。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士告訴本刊，檯面上郭、柯兩人曝光的會面只有8月1日那場，但實際上，2人私下會面早已不只一次，柯也向郭傳達自己無意總統大位的訊息，雙方幕僚穿梭、溝通更是頻繁，郭陣營負責的窗口除了永齡基金會執行長劉宥彤外，還包括挺郭的前立委徐中雄、周守訓也曾出席幕僚會議討論策略，柯陣營則多由心腹蔡壁如負責。

至於王金平方面，知情人士透露，王原本一直希望參選到底及「只做正的」，爭取郭柯的支持，但上週開始情勢已有轉圜，一名王的核心幕僚當面對郭柯兩方釋出善意，直言王「活到這把年紀，沒什麼不可能」「也願意一起找一條出路」，甚至還建議郭柯2陣營，未來3人合作不要講「第三勢力」，應該稱「台灣的第三條路」。

維持「參選到底」基調的王金平，雖然連署參選總統的行動仍未停止，但態度已出現轉圜。

不過，郭柯王3方合作仍有待磨合。知情人士也提到，15日的3方幕僚會議，當天共有4人與會，郭陣營由劉宥彤及永齡基金會副執行長蔡沁瑜代表，柯陣營由蔡壁如出馬，王陣營則派前國發會副主委黃萬翔出席，原要討論18日的桃園合體形式，未料僅談不到30分鐘就草草結束。

該人士說，這場幕僚會議預計中午12時召開，但部分代表姍姍來遲，讓會議時間一延再延，好不容易等所有人都到齊後，蔡壁如先發放活動邀請函，接著劉宥彤則向眾人介紹蔡沁瑜將協助她的職務，「奇怪的是，之後連媒體動線、當天要怎麼訪問，重點都還沒有談到就結束了」，後來隔天就傳出合體破局的消息。

柯文哲的快人快語風格，讓郭柯王首度合體破局，最後若郭台銘選擇不結盟，只能留下他一人演獨角戲。

本刊調查，鴻海創辦人郭台銘目前手握「等待換韓」及「直球對決宣布參選」的A、B套劇本，前立法院長王金平、台北市長柯文哲3人結盟態勢明朗，已確定朝「郭王先合，與柯再行」方向共組勝選聯盟。

不過，知情人士則說，郭台銘若對「等待換韓」或「三人結盟」猶豫不前，最後恐怕兩頭空，8月底將是郭柯王3人結盟的最後底線，否則柯陣營很有可能在9月開始走自己的路，或繼續信守「做好做滿」市長任期承諾，維持批藍打綠風格，站穩第三勢力龍頭。


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