快訊／郭台銘深夜400字感念薄柔纜：你是我們最親愛的家人

▲郭台銘在臉書感念薄柔纜。（合成圖／門諾醫院提供、記者季相儒攝）



記者柯振中／台北報導

花蓮基督教門諾醫院創辦人薄柔纜17日在美國去世，讓許多台灣人民感到不捨。鴻海集團創辦人郭台銘19日在臉書指出，薄柔纜27歲加入全台灣第一支「山地巡迴醫療隊」，將醫療資源帶到台灣偏鄉，替台灣付出，讓他相當感念，「無論你從哪裡來，只要願意為台灣奉獻，都是台灣的一份子、是我們最親愛的家人。」

郭台銘的臉書全文如下：

「去美國很近，來花蓮很遠。」

聽到花蓮基督教門諾醫院創辦人、前院長薄柔纜醫師（Dr. Roland P. Brown）去世的消息，十分難過。

薄柔纜醫師的父親薄清潔是美國門諾會（Mennonite）的牧師，曾到中國大陸展開醫療布道之旅。薄柔纜也在27歲加入全台第一支「山地巡迴醫療隊」，跋山涉水、將醫療資源帶到台灣最偏遠的角落。他更在花蓮創建了門諾醫院，長年陪伴與守護弱勢族群的健康超過四十年。出於「為主服務」的大愛信念，薄柔纜醫師透過傳遞信仰的力量，讓患者得到心靈上的醫治，將一輩子的精華歲月都奉獻給了台灣。

薄柔纜醫師曾說：「我為台奉獻一生，盼台灣人，尤其是醫生，也能像我，為了同胞與弱小無助者，為需要人照顧的花蓮百姓服務」。令人崇敬與欽佩。

身為一個外國人，薄柔纜醫師卻願意將他的一生奉獻在台灣這塊土地上，我相信對薄柔纜醫師來說，台灣這個異鄉如今也已成故鄉。薄柔纜醫師的故事告訴我們，無論你從哪裡來，只要願意為台灣奉獻，都是台灣的一份子、是我們最親愛的家人。

薄柔纜醫師，感謝您對台灣的付出

願您安息主懷

#一生羈絆心之所繫

#故鄉台灣真愛無距

#永齡基金會從2008年起對門諾略盡棉薄之力感念故人