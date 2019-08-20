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社會 社會焦點 保障人權

色人夫用iPhone看「最強國中生外流片」…喊+1後被綁架　獨家功能成漏洞

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圖、文／鏡週刊

蘋果iPhone手機使用iOS封閉系統，被認為安全性較高，但iPhone獨有的尋找手機功能，卻隱藏被綁架的危機，民眾一不小心，輸入有心人的Apple ID，雖然手機沒離開身邊，也會被遠端控制。

【愛瘋離奇綁架1】「最強外流影片」喊+1　人夫手機慘遭隔空綁架

▲警方偵破詐騙案，查獲大批用來犯罪的手機。（圖／鏡週刊提供，下同）

最近警方就接獲不少民眾報案，台南市一名23歲的年輕人夫，日前在臉書看到有網友要分享「最強國中生外流影片」，一時興起，在底下留言「+1」，並照對方指示操控手機，不料，剛買的iPhone XR卻慘遭鎖住，不久，對方求他支付2,470元「解鎖費」，當事人拒絕付贖金，竟遭回嗆：「不繳費就算了，去買新手機吧！」

蘋果新手機每次開賣，都會吸引大批果粉排隊購買。

警方證實，全台各地陸續傳出受害的案例，歹徒利用iPhone系列手機中「尋找我的iPhone」功能，騙被害人輸入歹徒提供的帳號、密碼，以致手機雖未離身，仍遭綁架。詐騙集團以此要求付錢解鎖，但往往付了錢，手機還是沒法開啟。由於詐騙集團多半利用臉書等平台犯案，警方很難鎖定歹徒的IP位址，只能呼籲民眾提高警覺，不要因貪小便宜，落入陷阱。


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iPhone被綁架！人夫看最強國中生外流片「喊+1」..獨家

關鍵字：鏡週刊,iphone

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