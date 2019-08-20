恐怖房東跟前妻吵架、討債失敗...騙房客上樓抓狂砍人！2女1男童身亡

▲女大生暑假打工，遭恐怖房東砍死。（圖／翻攝自《人民網》）

記者錢玉紘／綜合報導

大陸江西南昌54歲的魏姓房東日前疑似跟前妻吵架，出門討債又碰壁，心情不好，便把怒氣發洩在自家房客身上，持刀砍死將兩名大三女學生以及1名8歲的喻姓男童，另一名7歲樊姓男童則是被砍到重傷。罹難男童的哥哥傷心表示，自己不敢去看弟弟屍體，媽媽也為此哭了兩天「傷心得說不出話來」。

據報導，事發的地點是一間名為「知明教育輔導機構」的託管中心（類似安親班），位在1、2樓，同棟的3樓則是魏男住處，兩名女大生都是託管中心的輔導老師，也是大學同班同學，利用暑假期間打工賺錢，兩名男童則是學生。兩名女老師和喻姓男童的遭砍傷後，送醫宣告不治，樊姓男童目前仍昏迷，但沒有生命危險。

一名受害者家屬從警方口中得知訊息，他指出，嫌犯他在去年9月與妻子離婚，子女都跟著前妻住，「他跟家人的關係不好，籌畫已久，想要對自己的親人不利」。當天魏男出門想找前妻，卻沒找到人，再加上遇到欠錢不還的債務人，回到家怒氣無處發洩，便將目光轉移到住家樓下的租戶身上。

其中一名女大生的父親則表示，事發後，託管所的老闆一直沒有與他們取得聯繫，「電話打過去也沒有人接」，目前，他與家人正等待法醫的屍檢報告。案發現場附近的一間超市老闆指出，魏男獨居，從事鋁合金生意，「平時脾氣也挺好，有時會來店裡買東西」，不懂魏男為什麼突然想殺人。

喻姓男童的哥哥表示，暑假期間因為父母忙於工作，才把弟弟送到託管中心，8月1日才剛送過去，班上大約有20個孩子，都來自附近村子，年齡介在7到9歲。他難過提到，自己根本不敢去看弟弟的遺體，「那天早上弟弟走之前還扯我頭髮叫我快點起床，我現在一閉眼，就感覺弟弟在我面前，叫我帶他回家」，而他的母親已經整整哭了兩天，傷心得都說不出話來。

16日上午，魏男心情不好回家後，以「冰箱壞了」為由，騙兩名女大生上樓，隨後用刀和斧頭猛刺，將兩人殺害，接著又到一樓攻擊兩個男童，一名女童發現情況不對，立即到附近工廠找自己舅舅幫忙。女童舅舅趕到現場時，魏男已逃逸，他見到2個女生全身是血倒在地上，趕緊報警。

南昌公安表示，魏男在當天中午12時30分左右自首，經查無犯罪前科，尿液檢查呈陰性，正在調查犯案動機，魏男自首時表示自己「殺了4個人，包括2個孩子」。