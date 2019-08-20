市容清潔新利器　嘉市25號掃街車造型新穎更機動

▲嘉義市引進造型新穎、體積更小的掃街車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為增進效率同時守護市民朋友行車安全，嘉義市政府出動大型、中型掃街車，也出動編號25號的小型掃街車，靈活俐落的身手，打掃著最難打掃的角落，身影遍及各大陸橋、地下道的機車道，把菸蒂、檳榔渣還有落葉，更是地下道排水不阻塞重要推手。



環保局清潔隊班長姚烈生表示，25號掃街車是新添購的城市清掃利器，主要負責嘉義市四大陸橋、地下道的機車道清掃工作；過去清掃陸橋、地下道機車道，是以中型掃街車處理，進入機車道的同時，機車必須隨行其後、等待全部清掃完畢才能通行。現在的25號掃街車體型小，只占車道1/2左右，因此清掃的同時，機車仍可以從旁通過，兼顧了清潔所需與民眾通行的效率。



環保局表示，每周日到周五清晨5點開始到9點半，25號掃街車負責嘉雄陸橋、北興陸橋、博愛陸橋、垂楊大橋，世賢一段、世賢路三段、興業西路、文化路地下道，以及軍輝橋、忠義橋等機車道的清掃工作。下午時段則前往大雅路、輔仁中學後方湖子內區段徵收，清掃人行道上的落葉與垃圾。25號掃街車的另一個特點，就是可以上下人行道，機動靈活對於市容整潔大有助益。



25號掃街車最主要清除菸蒂、檳榔渣與小型落葉，環保局表示，每天仍可以清掃出兩個畚箕菸蒂與檳榔渣，特別是陸橋、地下道前停等紅綠燈的地點，菸蒂等較多，呼籲市民朋友，要有公德心，切勿隨手亂丟菸蒂、吐檳榔渣，維持環境衛生，還能預防下水道阻塞。25號小型掃街車出現，讓陸橋、地下道、人行道等角落都能乾乾淨淨，以城市掃地機的姿態，讓嘉義市容更美麗。