精準穿過樹縫…橘髮紅唇小丑娃飄落後院　美國媽嚇傻「泡油燒掉拿刀防身」

▲電影《牠》中的小丑嚇壞許多人。（圖／資料照）

記者林瑩真／綜合外電報導

知名作家史蒂芬金（Stephen King）於1986年出版恐怖小說牠（IT），大受歡迎到2017年改編成恐怖電影，無論小說還是電影，都成為美國人的惡夢。美國一名媽媽就說，她看到一個小丑玩偶突然出現在樹上，又「飄」進她的後院，嚇得她立刻燒了玩偶，還拿刀睡覺防身。

綜合外媒報導，蕾妮詹森（Renee Jensen）住在新澤西州（New Jersey）哈林頓公園（Harrington Park）附近，日前下午她與男友坐在後院休息時，突然看到一個小丑娃娃（Pennywise）緩慢的降落到院子裡面，重點是，娃娃並不是被扔出來，也沒有綁在氣球上，就像是自己漂浮落地。

「我們看到它穿過樹縫，沒有撞到一棵樹，而是以一定的角度從門頂飛過。」目擊一切的蕾妮詹森嚇壞了，當場想起童年看過的史蒂芬金的小說，尤其在把娃娃翻過身來，看見它的橘髮、白臉、紅唇，以及額頭上不明的邪教符號，立刻決定打電話報警。

▲蕾妮詹森花了大把心力才把小丑娃娃燒掉。（圖／翻攝自Facebook／Renee Jensen）

即使警方到場搜索了蕾妮詹森的家，仍然一無所獲，不過他們也不肯答應蕾妮詹森的要求帶走這個小丑娃娃，「他們不願意碰它，一半開玩笑，一半又是認真的」。最後，蕾妮詹森只能決定把小丑娃娃燒掉，恐怖的是，娃娃也沒有立刻燃燒起來，得先將娃娃先泡在橄欖油裡面，以報紙作為火種才順利燒掉。

如此經歷嚇得蕾妮詹森暫時離開家幾個小時，等到太陽下山後，蕾妮詹森害怕得睡不著覺，只能拿著菜刀防身，最後才勉強入睡。幸運的是，整晚並未發生與小丑有關的任何詭異事情。