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台南市城西3期掩埋場活化工程　如火如荼進行預計2021年完工

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▲台南市城西3期掩埋場活化工程如火如荼進行。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市城西3期掩埋場活化工程如火如荼進行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市城西3期掩埋場活化工程，目前正如火如荼進行，預計2021年4月完工，預計活化完工後，可增加約２８萬立方公尺容積。

台南市環保局指出，台南市垃圾處理以焚化為主，焚化產生的飛灰採固化／穩定化處理後掩埋，焚化產生的底渣除產製再生粒料循再利用用途外，其餘尚需掩埋；另風災緊急廢棄物每年清運量亦高達數千公噸以上，目前營運中的城西3期衛生掩埋場及城西灰渣掩埋場，負責收受焚化底渣、飛灰固化／穩定化物、溝泥及下水道污水處理廠污泥等，掩埋空間已日趨飽和。

環保局長林淵淙表示，在舊有掩埋場掩埋容量趨飽和、新建掩埋場困難情況下，為求有效清除處理如此龐大的廢棄物數量，且為提升天然災害應變廢棄物及垃圾處理能力，環保局配合環保署推動「以城市礦山概念建構具天然災害應變廢棄物處理能量設施計畫」，爭取1億850萬元補助，環保局自籌2億2950萬元，總工程費用3億3800萬元，於2017年11月28日開始辦理城西三期衛生掩埋場活化再利用工程，預計2021年4月完工，預計活化完工後可增加約28萬立方公尺容積。

目前工程進度為廢棄物挖掘、篩選分類、挖掘區整建工程…等，廢棄物篩選分類後大致可分為可燃物、腐質土、可回收資源等，可燃物可送至焚化廠焚化或打包暫置、腐質土可廣泛用於其他掩埋場整建復育工程覆土使用，可回收資源可變賣增加市府收入，截至2019年8月，工程進度約40％，屆時完工後可有效解決台南市一般廢棄物掩埋相關問題。有關完工後之預期效益，倘掩埋飛灰固化物，以現市面掩埋行情而言，可達30多億元，節省公帑甚鉅。

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