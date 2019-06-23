兩岸紀念鄭成功公祭暨鄭氏家祭　鄭成功墓址紀念碑舉行

▲「兩岸聯合紀念民族英雄鄭成功逝世356年公祭暨鄭氏家祭」典禮，在永康區洲仔尾鄭成功墓址紀念碑舉行公祭，由市議員李鎮國（中）主祭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「兩岸聯合紀念民族英雄鄭成功逝世356年公祭暨鄭氏家祭」典禮，6月23日上午9時，在永康區洲仔尾鄭成功墓址紀念碑舉行公祭，由市議員李鎮國主祭；隨即舉行鄭氏家族家祭，由鄭智文代表台灣暨大陸鄭氏家族致祭。

祭典由台灣兩岸關係發展促進會、中華民生經濟改革促進會、台灣兩岸經貿事務交流協會、台灣東協經貿推展協進會、台灣百姓文化交流協會、中華文化生活協會、兩岸和平發展論壇、中華兩岸工商文教交流協會及中華武學會聯合主辦，主辦單位強調，祭典有三大特色：1、50年來第一次在鄭成功墓址遺跡祭祖。2、50年來第一次由台灣民間各界社團聯合公祭。3、50年來第一次兩岸聯合紀念民族英雄鄭成功逝世公祭。

23日上午9時公祭儀式，由市議員李鎮國主祭，各主辦單位及鄭氏宗親約40人與祭，在主祭者上香、獻花、獻酒、獻饌，宣讀祭文，並向民族英雄鄭成功陵墓遺址行三鞠躬禮，台灣兩岸關係發展促進會理事長鄭智文說明發起緣由後禮成。

台灣兩岸關係發展促進會理事長鄭智文表示，鄭成功於1624年8月27日出生在日本九洲平戶（荷蘭於1624年8月26日佔據台灣），也就是荷蘭佔據台灣的第2天鄭成功誕生。1661年4月1日鄭成功率領25000名官兵登陸鹿耳門及赤崁樓，1662年4月30日荷蘭投降，收復台灣僅4個多月後，鄭成功於1662年6月23（農曆5月8日）逝世於台灣城（現安平古堡亦稱王城）。鄭成功一生為台灣而生，也為台灣而死，鄭成功愛國精神，收復台灣的豐功偉業，令台灣同胞非常敬佩，奉尊為開台聖王保佑台灣。

公祭後隨即進行鄭氏宗親家祭，由台灣兩岸關係發展促進會理事長鄭智文主祭，洪門五聖山義平衡總堂副總堂主鄭兩福陪祭，鄭氏宗親與祭，參與家祭人員手持線香，在主祭者上香、獻花、獻酒、獻饌，並行三叩九跪禮；全體人員向向民族英雄鄭成功陵墓遺址行三鞠躬禮後禮成，祭典莊嚴隆重。

鄭智文表示，本次祭典得到大陸民間網友支持，以「眾籌」方式特別訂製4瓶「振興中華」酒，及大陸三種名酒向民族英雄鄭成功祭拜進獻，相當有意義。