躲曼谷郊區別墅「假檢警」詐騙台灣人　台泰警聯手逮13人

記者張君豪／台北報導

刑事局165反詐騙中心分析近半年台灣假檢警詐騙案例，發現有一批受理詐騙案件，被害人接到的詐騙電話經警方分析網路轉接層層分析，發現發話地點來自泰國，警方透過台灣國際刑警科駐泰國聯絡官接洽泰國皇家警察，歷經半年蒐證鎖定泰國曼谷南方郊區一處別墅內有台灣詐騙集團承租經營跨國詐騙機房。

▲泰國皇家警察移民總局14日攻堅曼谷一處別墅查獲台人經營詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲泰國皇家警察移民總局14日攻堅曼谷一處別墅查獲台人經營詐騙機房，查扣大批贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

泰國警方蒐證齊全後，14日下午攻堅，逮捕台灣詐騙集團成員13人，現場並查扣蘋果手機、平板、無線網路由器、分享器、筆記電腦等群呼系統，以及教戰手冊、被害人轉單等紙本證據等贓證物。

▲刑事局偵七大隊大隊長黃水願說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局統計：自2016年5月起至2019年8月14日止有關台灣民眾因涉兩岸跨第三地詐欺案，國外服刑羈押人數計有244人、 國人遭遣送大陸計有652人、已遣返回台人數計有770人。

台警刑事局國際刑警科得知泰國皇家警察移民總局收網後，也派員急赴泰國曼谷協助清查。刑事局表示，由於電信詐欺案件近年都移到東南亞國家經營電信機房規避警方查緝，警政署長陳家欽與刑事局長黃明昭今年6月19才出訪泰國、越南拜見該國警方高層，締結打擊跨國詐欺犯罪協議，這次泰國警方與台警國際刑警科共同行動，便是日前三國協議開花結果的成效。

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