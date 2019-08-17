尾隨陌生女出酒店…滑雪教練「邊性侵邊笑」　她男友慘被踹昏骨折

▲ 威廉斯將男子打到昏迷後性侵他女友。（圖／翻攝自臉書／Matt Williams）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男性滑雪教練2018年在澳洲一處滑雪勝地的酒吧外性侵一名女子，犯案中幾度大笑，接著又殘忍毆打女子的男友，將對方踢到昏迷，日前被判處10年有期徒刑。

英國《每日郵報》16日報導，現年29歲的威廉斯（Matthew Williams）2018年7月5日淩晨在澳洲新南威爾斯州雪山金德拜恩（Jindabyne）襲擊一名22歲女子和一名25歲男子。受害者傷勢嚴重程度導致警方起初認為嫌犯應不只一人，直到威廉斯4月承認犯案。

案發前，受害的情侶和親友在班卓帕特森旅館的酒吧裡喝酒，一邊服用搖頭丸。持臨時簽證在知名滑雪勝地（Blue Cow Perisher ski Resort）擔任教練的威廉斯當時也在酒店內；監視器錄下他離開飯店，追趕受害者的畫面。

威廉斯尾隨這對男女走了1公里後，男子轉過頭來問他，「有什麼事嗎？」威廉斯沒有開口，只是走在男子身後、拍拍男子肩膀，下一秒便狠狠揍向他的臉部，待男子倒地後再踹到他失去意識。

威廉斯隨後轉向女子，往她臉上揍了幾拳，導致她摔倒在地。女子喊道，「你想幹麼？要錢嗎？想要就拿去！」但威廉斯開始性侵，還在女子失去意識前嘲笑她。女子醒來後發現自己被威廉斯按倒在地，雖然試圖掙扎，但威廉斯一面撕下她的衣服一面咬向她的胸口。

短暫昏迷的男子在女友遭受攻擊時醒來並試圖阻止，但再次被威廉斯踹倒在地。直到一輛車急駛而過，威廉斯才嚇得逃離現場。女子就醫後，醫生發現她全身和臉上都有嚴重的瘀傷；男子也受到重傷，包括鼻子及眼眶骨折。

DNA鑑識結果顯示，威廉斯就是犯人。他最初否認所有指控，直到4月承認犯下嚴重的性侵罪行、強迫他人發生性關係且造成實際傷害及持有禁藥等罪名。法院16日指出，威廉斯懦弱且暴力，犯案強度及嚴重性相當可怕，因此宣判10年徒刑，需服滿7年才有機會假釋。