愛情燈光秀　土城聖母廟七夕嘉年華最終場圓滿落幕！

▲正統鹿耳門聖母廟「月老系列活動」，雖因雨取消無人機表演，「潮流街舞小丑」表演與月老人偶熱舞活動仍嗨翻全場，主委王明義感謝民眾熱情支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟8月17日晚上舉辦七夕嘉年華精彩活動最終場活動，惟因雨勢過大取消2場無人機表演秀，惟「潮流街舞小丑」表演與月老人偶熱舞活動仍嗨翻全場，聖母廟主委王明義指出，今年七夕愛情嘉年華，聖母廟為打造一場屬於月老的盛大慶典，規劃以「月老」為主軸系列活動，也圓滿成功。

台南市文化局、正統鹿耳門聖母廟共同舉辦的「月老系列活動」最吸睛的是「無人機燈光秀」，上周適逢中度颱風「利奇馬」攪局，原訂活動順延8月17日晚上7時舉行，活動規劃兩場次由百架無人機，以結合3D動畫科技展演愛情燈光秀外，現場更邀請亞洲唯一潮流街舞小丑「缺席舞團」，以街舞舞蹈並在表演中結合劇情與觀眾舞蹈互動，熱情展開今夏最浪漫的七夕嘉年華活動最終場。

據了解，在無人機燈光秀繼4月26日於正統鹿耳門聖母廟的天空，組成媽祖頭像獲民眾熱烈迴響後，今年七夕文化局特與廟方攜手合作，結合成功大學航太系技術，共規劃6個圖像，其中4個圖像以「星空愛情物語」的故事方式展演，共展演兩場次，圖像包括：鵲橋相會、紅線牽成、台南七夕、月老降臨，而最後壓軸出現的「月老降臨」圖像，有別於以往無人機燈光秀的2D圖像呈現，採用3D動畫科技技術，讓月老在天空中動起來，更顯栩栩如生，有如月老降臨般，增添幸福與浪漫氛圍。

為讓本次活動更為精彩與豐富，現場也邀請亞洲唯一潮流街舞小丑，曾受邀國內外各大活動演出、電視節目的「缺席舞團」，以獨特的威尼斯奇幻小丑造型，加上街舞舞蹈並在表演中結合劇情與觀眾舞蹈互動，不僅顛覆對小丑的雜耍傳統印象，更創造獨一無二的新型態演出，讓無人機燈光秀活動更增添熱鬧氣氛與另一種奇幻魅力。此外，聖母廟廣受民眾喜愛的葫蘆月老Q版神偶，將與民眾近距離接觸發送幸福小物，讓台南七夕活動畫下完美句點。

活動於17日晚上7 時正式開始，原訂7時半進行無人機燈光秀第1場表演，7時40分，為月老出巡送幸福及缺席舞團熱鬧演出，8時半為無人機燈光秀第2場表演，活動吸引眾多民眾到場，感受今夏最浪漫的七夕嘉年華活動最終場。

惟天公不作美，17日晚上下起大雨，因雨勢過大且持續降雨，主辦單位為了安全考量不得不取消晚上2場的「百架無人機展演3D月老動畫科技」表演，令民眾頗為失望，但主辦位安排的「潮流街舞小丑」表演與月老人偶熱舞活動仍嗨翻全場，成功吸引民眾目光，成功地讓「月老」為主軸系列活動，圓滿完成。