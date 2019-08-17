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台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻

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記者鄒鎮宇／台中報導

台中一名20歲陳姓女大生14日與朋友相約回高中母校找老師，豈料當她行經台中市西屯區台灣大道的機車引道時，與轉彎的大貨車發生碰撞，慘遭前、後輪輾過，當場沒有生命跡象。目擊者表示，「卡車這麼重，壓到真的不行了」。

陳女在高雄餐旅大學烘焙管理系就學，暑假後即將升上大二，此次趁假期與朋友相約，打算14日回去高中探視老師，卻在前往朋友家的途中發生意外，而陳女的家人獲報後也當場崩潰痛哭。

▲▼台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻。（圖／東森新聞）

▲▼陳姓女大生前往朋友家途中，不幸發生死亡事故。（圖／東森新聞）

▲▼台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻。（圖／東森新聞）

警方表示，陳女行經台中市西屯區台灣大道的機車引道，與大貨車同時轉彎，即使大貨車早已安裝視野輔助系統，但仍有內輪差的死角，陳姓女大生也剛好在內側沒注意到一旁的大卡車，這才導致悲劇發生。

目擊民眾表示，車輛發生擦撞時，大貨車的第一個輪胎本來沒有壓到人，「第二個輪胎才壓到」，「卡車這麼重，壓到真的不行了，沒有辦法了，救不起來了」。

案發路段為汽機車匯集的引道，轉彎處面積狹小，變成容易導致車輛發生事故的「死亡彎道」，究竟道路設計是否不良，還有待勘查，否則同類型的悲劇恐怕還會再次發生。

▼道路設計是否不良，還有待調查。（圖／東森新聞）

▲▼台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻。（圖／東森新聞）

▼陳姓女大生的機車被輾到變形。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼20歲陳姓女大生被車輾過,台中,明道中學,高雄餐旅大學。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼20歲陳姓女大生被車輾過,台中,明道中學,高雄餐旅大學。（圖／記者李忠憲翻攝）

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