拆下五星旗拋海中　香港O記拘捕5人：4人獲保釋1人無條件釋放　

▲旺角再遊行3日展開，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港部分市民3日在旺角一帶發起遊行，但有示威者脫離原訂路線，前往尖沙咀、紅磡等地集會，甚至有人將尖沙咀天星碼頭的五星旗拆下，丟入海中。香港有組織罪案及三合會調查科（OCTB，俗稱O記）於14及15日逮捕5人。經調查後，其中1名被捕22歲男子獲無條件釋放，另外4名被捕男女（20至22歲）則獲准保釋候查。

綜合港媒報導，經過一連串深入調查，O記14及15日分別於旺角、馬鞍山、深水埗、牛頭角及黃大仙出動，以「涉嫌串謀侮辱國旗」拘捕了4男1女。他們年齡介於20至22歲之間，其中包括一名年齡最大（22歲）的男子叫周頌軒，還有一名王姓、一名符姓的男子，及兩名洪姓男女（均為20歲）。被捕的5人中，兩人為「學生動源」核心成員洪心弦（女）及洪英棠。

前香港特首梁振英3日震怒，懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），要求各界一同幫忙逮捕「狂徒」。

國務院港澳事務辦公室發言人4日譴責，這一行徑嚴重觸犯了《中華人民共和國國旗法》和香港特別行政區《國旗與國徽條例》，公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏「一國兩制」原則底線，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情，「對此表示強烈憤慨，我們堅決支持香港特別行政區警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，儘快將違法犯罪分子繩之以法。」

▼洪英棠。（圖／翻攝自《香港文匯報》）