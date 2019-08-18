　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拆下五星旗拋海中　香港O記拘捕5人：4人獲保釋1人無條件釋放　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼旺角再遊行3日展開，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

▲旺角再遊行3日展開，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港部分市民3日在旺角一帶發起遊行，但有示威者脫離原訂路線，前往尖沙咀、紅磡等地集會，甚至有人將尖沙咀天星碼頭的五星旗拆下，丟入海中。香港有組織罪案及三合會調查科（OCTB，俗稱O記）於14及15日逮捕5人。經調查後，其中1名被捕22歲男子獲無條件釋放，另外4名被捕男女（20至22歲）則獲准保釋候查。

綜合港媒報導，經過一連串深入調查，O記14及15日分別於旺角、馬鞍山、深水埗、牛頭角及黃大仙出動，以「涉嫌串謀侮辱國旗」拘捕了4男1女。他們年齡介於20至22歲之間，其中包括一名年齡最大（22歲）的男子叫周頌軒，還有一名王姓、一名符姓的男子，及兩名洪姓男女（均為20歲）。被捕的5人中，兩人為「學生動源」核心成員洪心弦（女）及洪英棠。

前香港特首梁振英3日震怒，懸賞港幣100萬元（約新台幣400萬元），要求各界一同幫忙逮捕「狂徒」。

國務院港澳事務辦公室發言人4日譴責，這一行徑嚴重觸犯了《中華人民共和國國旗法》和香港特別行政區《國旗與國徽條例》，公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏「一國兩制」原則底線，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情，「對此表示強烈憤慨，我們堅決支持香港特別行政區警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，儘快將違法犯罪分子繩之以法。」

▼洪英棠。（圖／翻攝自《香港文匯報》）

▲▼洪英棠。（圖／翻攝自《香港文匯報》）

ET快訊
KID當兵後玩很大「收視下滑」…小鬼遭究責下跪：我的錯
潘恒旭大爆炸連8篇文狂轟！楊秋興：被瘋狗咬，要反咬牠嗎
女星月賺7萬還赤字4000　「這項支出」佔一半淪月光族
花蓮12:05規模4.8地震　最大震度達5級
出門帶傘！全台20縣市「大雨特報」恐下到晚上

關鍵字：五星旗,O記,反逃犯條例,示威者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

同居女友嫁給「綁匪」秒後悔　綠帽男竟心軟回收...背後暗黑原因曝光！

急灌1000ml冰水…他狂吐鮮血「O門」撕裂送醫　醫揭危險關鍵

港媒：中共「北戴河會議」　定性香港顏色革命

拆下五星旗拋海中　香港O記拘捕5人：4人獲保釋1人無條件釋放　

影／散步吸到殘留催淚煙！香港柴犬「全身抽搐」狂吐黃膽水...主人忍痛託養

香港民陣18日發起「流水式集會」　爆眼少女報平安：維園見

華聞快遞／示威重創港零售業　銅鑼灣商鋪虧損800萬港元賣出

廣東街頭驚見人體殘骸！疑墜樓「撞招牌被切割」...網兩派吵翻

台青西遊記／客家男兒北京創業　一天花130元只為打造「中國樂高」

陸公布武警深圳演練影片「紅旗警告、水炮驅趕」　粵語高喊：停止暴力

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

同居女友嫁給「綁匪」秒後悔　綠帽男竟心軟回收...背後暗黑原因曝光！

急灌1000ml冰水…他狂吐鮮血「O門」撕裂送醫　醫揭危險關鍵

港媒：中共「北戴河會議」　定性香港顏色革命

拆下五星旗拋海中　香港O記拘捕5人：4人獲保釋1人無條件釋放　

影／散步吸到殘留催淚煙！香港柴犬「全身抽搐」狂吐黃膽水...主人忍痛託養

香港民陣18日發起「流水式集會」　爆眼少女報平安：維園見

華聞快遞／示威重創港零售業　銅鑼灣商鋪虧損800萬港元賣出

廣東街頭驚見人體殘骸！疑墜樓「撞招牌被切割」...網兩派吵翻

台青西遊記／客家男兒北京創業　一天花130元只為打造「中國樂高」

陸公布武警深圳演練影片「紅旗警告、水炮驅趕」　粵語高喊：停止暴力

快訊／公司認了具惠善安宰賢正談離婚：幾個月前就在討論

日職／王柏融前一戰建功當MVP　先發第6棒指定打擊

快訊／中台灣都有感！花蓮12:05規模4.8地震　最大震度達5級

沙鹿茶館狙殺案3月仍未破　2槍手已偷渡柬埔寨

韓國瑜「一日新竹」第3站　喊話：2席立委和總統一起高票當選

尚未填入標題

地震來了！喵「嚇到扶桌」身體斜成1條...媽笑翻：這樣沒比較安全

母親愛跟男人相處「太過西化」　法官判她失去4歲女兒監護權

欠6千貨款拿「這4張抵800」　他怒批不要臉：誰有空啊！網勸小心

限量108部！愛快羅密歐推出「4C Competizione」　雙模式蠍管上身

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

4500元約表妹「激烈掌聲」！..

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

示威者砸中車！防暴警舉槍射布袋..

陸公布武警深圳演練畫面　粵語喊..

廣東街頭有人體殘骸！警：墜樓撞..

網購蕾絲安全褲！快遞員問「穿上..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

爆眼球女子報平安：努力多吃多睡

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

台青西遊記 客家男兒的積木夢

世界大學學術排名台大掉出150..

毛孟靜「兒子娶妻」離港10天

更多熱門

相關新聞

愛馬仕出400萬五星旗柏金包

時尚圈近期因「T恤之亂」人人自危，從商品到網站的主權問題，讓大陸網友頗為光火，導致諸多VERSACE（凡賽斯）、COACH紛紛道歉，明星也爆解約潮。外媒直指是因放不下大陸市場。如今，有網友發現為了這塊大餅，頂級精品愛馬仕（HERMES）竟推出五星旗柏金包，且要價破新台幣392萬元，不過竟已完售！

台女遊香港「買200套餐送示威者」暖哭網

付國豪遭毆打！港媒：洋指揮向示威者教路

機場集會致979次航班取消　港府回應了

禁制令生效！香港機場今日航班恢復正常

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

4500元約表妹「激烈掌聲」！他完事掐死棄屍

11號颱風「白鹿」誕生？吳德榮：周三四可能生成

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面