新竹暴雨！他誤闖淹水地下道「百萬BMW」全泡黃泥水　女伴驚恐尖叫

地方中心／新竹報導

受到「滯留鋒」南移對流強度增強，台灣許多地區從13日晚間開始就開始將下豪大雷雨。其中新竹市多處地下道嚴重淹水，雖然有放下柵欄禁止車輛通行，但仍有一名鍾姓男子開著BMW誤闖，結果車輛拋錨、滅頂，車上2人差點遭掩死，所幸最後平安被救出。

▲整輛車漂浮在水中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



意外發生在14日凌晨1時50分，一輛白色轎車闖入淹水的地下道，後來因水深過高，車子當場拋錨、漂浮在水上；由於幾近滅頂，場面一度緊張，旁邊居民趕緊通報消防人員，並且合力打碎車窗，將人救出。據了解，救援時旁邊的女伴還一直驚恐尖叫。

人雖然平安獲救，但這輛200多萬的BMW車內積滿髒水，方向盤上全是泥土，維修費用相當可觀。

▲200多萬BMW成了泡水車。



氣象局表示，降雨在中午過後逐漸趨緩，晚上只剩花東及南部地區仍有局部降雨，北部及宜花高溫約27、28度，其他地方則有機來到31度左右，整體感覺較為悶熱。至於周末天氣，李孟軒表示，15日、16日鋒面位於巴士海峽一代，降雨逐漸減少，天氣恢復穩定，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，全台溫度達30度以上。

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