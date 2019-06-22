卡冰箱、卡貨車...地下道的各種卡　老司機驕傲：外地來的才會卡

▲當地居民指稱，該地下道經常會有外地來的貨車經過而卡住。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市光復路與中華路口地下道，22日下午發生貨車卡在地下道意外，一輛3.5噸中型貨車行經從光復路上，準備右轉至中華路的地下道時，竟然意外「頭過身沒過」，貨車的車斗卡在地下道內，前進後退都不是，非常尷尬。後經警方到場協助指揮交通，司機才急忙將輪胎洩壓後，才順利退出地下道。



網友在《新竹大小事》中貼照po文「新竹市光復路往中華路，小貨車車頂卡住了，要經過的朋友再注意」，照片中只見一輛白色中型貨車，在地下道中「緊密貼合」進退兩難。許多新竹人也上網分享，曾在此地下道看過卡冰箱、卡公車…等等「各種卡」，據當地居民指稱，該地下道時不時就要卡上一台車，「真的很常看到誤闖的，司機大哥們趕送貨也要注意」、「上上禮拜才看來卡到，這禮拜又卡」，網友還安慰其他人「放心！他不是第一個，也絕對不會是最後一個」，還有網有表示，「外地來的貨車才會卡在裡面」，難怪這個地下道遭網友笑稱是「陷阱區」。

據了解，雖地下道上方有明確標示限高2.5公尺，但司機疑似未留意就直接開進地下道，加上是下坡路段，貨車車斗直接滑進地下道後再也動彈不得，東勢派出所警員到場後，立即協助指揮交通，司機也趕緊將輪胎洩氣，待車輪洩扁後，才順利脫困。

警方呼籲，光復路地下道經常發生貨車闖入卡住意外，市政府相關單位，雖已在入口處設限制高度標示提醒民眾，但仍再次提醒各小貨車、遊覽車等特殊大型車輛司機，行駛地下道前要注意限制高度，避免發生意外。