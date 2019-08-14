10歲女童「滿臉皺紋」像60歲　難過說：兄弟姊妹都叫我老阿嬤

▲ 拉克辛（左）罹患怪病，皮膚鬆弛佈滿皺紋，看起來就像她11歲哥哥（右）的阿嬤。（圖／翻攝‎Thuan Phong臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

「我也想要有漂亮的臉，不想再被叫老人家了…。」柬埔寨金邊（Phnom Penh）有位10歲女孩拉克辛（Bo Rakching）因罹患怪病，一出生全身皮膚就鬆弛、皺巴巴，像是個年過60歲的老婦。讓拉克辛難過的是，不只是村子的其他小孩，就連自己的兄弟姊妹，一直以來都以「老阿嬤」來嘲笑她。

據英國《鏡報》報導，住在金邊郊區偏僻小村子的拉克辛，雖然個頭跟11歲的哥哥切爾（Chea）差不多，但似乎是因為罹患皮膚鬆弛症的緣故，她的皮膚佈滿皺紋、缺乏彈性且鬆垮下垂，讓她看上去就像是一歲老婦人。

拉克辛難過地說，自己平時走在路上，村裡的其他孩子都會對她大喊「老人家！」（old folk）來嘲笑她。更讓她心碎的是，因為家中幾個孩子裡面，只有自己的皮膚出現這樣的狀況，所以其他兄弟姊妹都不叫她「姊姊」或「妹妹」，而是改叫她「老阿嬤」。

雖然拉克辛好幾次都拜託其他孩子「叫她的名字，而不是傷人的綽號」，然而他們並不理會，依舊無情的嘲笑她。拉克辛提到，「我好想有一張漂亮的臉，希望以後可以去做整形手術，不要讓其他孩子繼續叫我老人了。」她有個小小的心願，希望能做整形手術讓自己變漂亮。

▲ 僧侶告訴拉克辛，她之所以會有這樣的遭遇，是因為前世的業障。（圖／翻攝‎Thuan Phong臉書）

一名當地僧侶聽完拉克辛的煩惱後，告訴她之所以皮膚會變成這樣，是因為前世做了壞事，輪迴後業障沒有清除所致。他還詢問拉克辛，是不是對現在的情況感到害羞又尷尬？拉克辛對此肯定的回應「是的…不過因為看醫生很花錢，所以我從來沒有要求媽媽帶我到醫院去治療。」

僧侶對於拉克辛的遭遇非常同情，他最後也鼓勵拉克辛，「妳現在業障還沒有清除，但我相信只要妳清完了所有業障，妳一定就會變得漂亮。」