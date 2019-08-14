終於有乾淨的水可以喝了！　台生赴柬埔寨助小學生建過濾水塔

▲小朋友看到從銀色的水龍頭緩緩的水感到相當興奮，紛紛用捧起水直接喝下。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／柬埔寨報導

混濁的水，柬埔寨當地民眾用手接了喝完；水池的水，柬埔寨居民不只洗澡、洗衣，還煮飯。台北醫學大學與實踐大學學生透過服務團隊到當地衛教時，發現了這個事情，今年北醫14名師生前往柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省偏鄉，希望能改善當地水源。

「改善水資源計畫」從去年就開始實施，飛洋團隊先以柬埔寨Dontri小學作為示範學校，與實踐大學建築設計學系師生共同合作，花了半年的時間討論建材、設計，協助該校建置有過濾系統的水塔，包括洗手台、廁所也統一設計，利用水桶加上木條，看似簡陋的系統水塔，卻具有環保巧思，甚至洗過的水還會回收到廁所裡，讓水資源充分運用，融入綠建築的概念。

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▲北醫學生與實踐學生為柬埔寨偏鄉學校設置有過濾系統的水塔。（圖／記者崔至雲攝）

今年飛洋團隊再次前往Dontri小學觀察綠水器的使用狀況，也詢問到該校校長，該校師生對於水資源的利用，校長指出，經過了一年的時間，水塔的設置對於學校有很大的幫助，「學生終於有乾淨的水可以喝了」，此外連洗手間也有水可以使用，還有校園內的花園也有水可以澆了。

水塔的設置是分為三個階段，最上面的水桶是盛裝抽取上來的地下水，第二個水塔是過濾桶，至於過濾好的水會儲存在第三個水桶中。校長回憶到以前沒有水塔的日子指出，之前小朋友都喝雨水，導致學生都會拉肚子，甚至生病、體力不好，但是經過一年後，發現生病的狀況好轉很多，身體都變得比較強壯，不會拉肚子了。

▲除了過濾系統水塔，洗手台、廁所也統一設計，利用使用過的水回收到廁所裡，讓水資源充分運用，融入綠建築概念。（圖／記者崔至雲攝）

今年北醫及實踐學生前往第二間Poupir小學，建置了更大的過濾系統水塔。Poupir小學校長Mon Vanna指出，學校原本有兩個抽水系統，但因系統老舊，抽水系統的設置位置也沒有足夠的水源可利用，導致學校有很長的一段時間沒有乾淨的水可以是用，學生要上廁所時，還需要到學校前面的水池撈水，導致學生很不愛乾淨，沒有正確的衛生習慣。

Mon Vanna感動的說，學校終於有乾淨的水可以使用了，學生不僅愛乾淨了，也讓所有的學生都能喝到乾淨的水，提升健康免疫力。協助建置水塔的當地民眾Tora指出，身為柬埔寨人，了解到乾淨的水源其實對學生來說相當重要，自己的家雖然離該校很遠，但是為了學生，他花了3天的時間，來來回回的協助台灣學生設置過濾水系統，希望可以讓學生有乾淨的水源，甚至傳達學生，飲用乾淨水源的重要性。

▲Mon Vanna指出，學校終於有乾淨的水可以使用了，學生不僅愛乾淨了，也讓所有的學生都能喝到乾淨的水，提升健康免疫力。（圖／記者崔至雲攝）

實踐大學建築設計學系副教授陳國洲指出，與飛洋團的之的合作，對實踐團隊來說是跨專業結合最佳的操練，往年實踐無法企及者，因飛洋於公衛專業學養上之輸入，讓實踐的工程行為在計畫需求與執行面上均得以提升，這是獨自進行所不可能完成的，整個活動希望可以讓學生有「以專業助人」的影響。

陳國洲分享，去年第一次與飛洋服務團合作，因建築物機能及動線均較往年複雜，且建物材料也希望超越以往茅草屋頂、棕櫚葉牆面的作法，晉升到屋瓦及木板牆，連帶地使建物之結構強度需求比往年更高，因此規模上較往年縮小，希望能確保建物得以完成，並獲取相關經驗。

陳國洲進一步分享，但今年的規模是去年的一半，設計成熟度上也大幅進步，完成了飲水過濾系統及廁所供水系統，為學校及所在村落提供飲水，希望於公共衛生上有所助益，今年更完成廁所洗手設備並將用水導至馬桶沖水水槽，希望寓「水資源再利用」於無形，讓學童將所看到的化為理解與認知。