李嘉誠聲明「黃台之瓜」藏尾詩彩蛋他寫的？　首富文膽年薪破400萬

▲香港首富李嘉誠於多家香港報紙刊登廣告。（圖／記者黃彥傑攝）



記者王致凱／綜合報導

香港首富李嘉誠16日於多份香港報章刊登2個不同版本廣告，首度對此次「反送中」抗爭表達看法。其中一版廣告中，李嘉誠寫道「黃台之瓜，何堪再摘」，引用的是唐代李賢《黃台瓜辭》古詩，字面上並未指責任何一方，但也已經引起遐想。

「章懷太子」李賢為中國唯一一位女皇帝武則天與唐高宗李治的第二個兒子，在兄長李弘死後（傳是遭母親武則天迫害而死），李賢一度被立為太子，之後又被廢為庶人，最後也難逃被逼自盡的命運，死時年僅29歲。

李賢死前作《黃台瓜辭》，詩句原文為，「種瓜黃台下，瓜熟子離離，一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，李賢以摘瓜者比喻母親武則天，四瓜則比喻兄弟4人性命不保，希望母親勿將趕盡殺絕，與東漢末年曹操之子曹植的《七步詩》並列為千古絕唱。

李嘉誠最早於2016年旺角警民衝突後就曾提到過「黃台之瓜，何堪再摘」，如今再於廣告中寫道，「正如我之前講過：黃台之瓜，何堪再摘」，署名「一個香港市民」，其中「黃台之瓜」指得顯然是香港700萬市民利益，而「摘瓜者」所指為誰並未明言，留下無限想像空間。

值得一提的是，在另一版印有「反暴力」的廣告中，把各句最後一字相連，就成了「因果由國，包港治己」，下半部包括署名在內則出現「義憤，民誠」，讓網友驚嘆是否代表李嘉誠的「弦外之音」。

▼網友發現聲明疑似藏有彩蛋。（圖／翻攝自香港連登討論區）



李嘉誠基金會發言人16日以中英文兩版本聲明回應，李嘉誠以「一個香港市民」身份刊登廣告，因是他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治 。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。

李嘉誠透過發言人表示，「應以何身得度者，即現何身而為之說法」，刊登兩個版本廣告，是基於目前香港複雜形勢，難以用單一語言或溝通方法回應，引用的是佛教《法華經》經文。至於對政府有何看法？李嘉誠發言人則說，「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁」。

被問及對於年輕人有何看法時，李嘉誠發言人回答，「投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

香港媒體評論，在這兩版廣告刊登後，「今日全香港人都為李嘉誠的中文水準而驚艷」，香港網友也紛紛驚嘆「首富的智慧」。事實上，早在2016年人們就認為，「黃台之瓜，何堪再摘」出自李嘉誠文膽「中文主任」，其年薪估計超過100萬港幣（約新台幣400萬元）。

2016年初，長江實業曾刊登廣告招聘「中文主任」，要求20年相關經歷，開出年薪100萬港幣。香港知名作家楊興安博士早年也曾擔任過此職務，更早前則曾擔任過已故作家金庸的秘書。楊興安過去接受訪問時曾表示，他對李嘉誠本人的中文造詣之高感到意外。

▼李嘉誠旗下長江實業曾刊登廣告招募中文主任，開出100萬港幣年薪。（圖／路透社）

