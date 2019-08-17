　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「黃台之瓜何堪再摘」藏尾詩彩蛋他寫的？　李嘉誠文膽年薪破400萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港首富李嘉誠16日於多家香港報紙刊登廣告。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港首富李嘉誠於多家香港報紙刊登廣告。（圖／記者黃彥傑攝）

記者王致凱／綜合報導

香港首富李嘉誠16日於多份香港報章刊登2個不同版本廣告，首度對此次「反送中」抗爭表達看法。其中一版廣告中，李嘉誠寫道「黃台之瓜，何堪再摘」，引用的是唐代李賢《黃台瓜辭》古詩，字面上並未指責任何一方，但也已經引起遐想。

「章懷太子」李賢為中國唯一一位女皇帝武則天與唐高宗李治的第二個兒子，在兄長李弘死後（傳是遭母親武則天迫害而死），李賢一度被立為太子，之後又被廢為庶人，最後也難逃被逼自盡的命運，死時年僅29歲。

李賢死前作《黃台瓜辭》，詩句原文為，「種瓜黃台下，瓜熟子離離，一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，李賢以摘瓜者比喻母親武則天，四瓜則比喻兄弟4人性命不保，希望母親勿將趕盡殺絕，與東漢末年曹操之子曹植的《七步詩》並列為千古絕唱。

李嘉誠最早於2016年旺角警民衝突後就曾提到過「黃台之瓜，何堪再摘」，如今再於廣告中寫道，「正如我之前講過：黃台之瓜，何堪再摘」，署名「一個香港市民」，其中「黃台之瓜」指得顯然是香港700萬市民利益，而「摘瓜者」所指為誰並未明言，留下無限想像空間。

值得一提的是，在另一版印有「反暴力」的廣告中，把各句最後一字相連，就成了「因果由國，包港治己」，下半部包括署名在內則出現「義憤，民誠」，讓網友驚嘆是否代表李嘉誠的「弦外之音」。

▼網友發現聲明疑似藏有彩蛋。（圖／翻攝自香港連登討論區）

▲▼網友發現聲明出現彩蛋。（圖／翻攝自香港連登討論區）

李嘉誠基金會發言人16日以中英文兩版本聲明回應，李嘉誠以「一個香港市民」身份刊登廣告，因是他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治 。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。

李嘉誠透過發言人表示，「應以何身得度者，即現何身而為之說法」，刊登兩個版本廣告，是基於目前香港複雜形勢，難以用單一語言或溝通方法回應，引用的是佛教《法華經》經文。至於對政府有何看法？李嘉誠發言人則說，「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁」。

被問及對於年輕人有何看法時，李嘉誠發言人回答，「投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

香港媒體評論，在這兩版廣告刊登後，「今日全香港人都為李嘉誠的中文水準而驚艷」，香港網友也紛紛驚嘆「首富的智慧」。事實上，早在2016年人們就認為，「黃台之瓜，何堪再摘」出自李嘉誠文膽「中文主任」，其年薪估計超過100萬港幣（約新台幣400萬元）。

2016年初，長江實業曾刊登廣告招聘「中文主任」，要求20年相關經歷，開出年薪100萬港幣。香港知名作家楊興安博士早年也曾擔任過此職務，更早前則曾擔任過已故作家金庸的秘書。楊興安過去接受訪問時曾表示，他對李嘉誠本人的中文造詣之高感到意外。

▼李嘉誠旗下長江實業曾刊登廣告招募中文主任，開出100萬港幣年薪。（圖／路透社）

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／路透社）

ET快訊
快訊／「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周
闖台中最陰碉堡！　下8層樓地洞「突臉色發白」…女鬼嘻嘻笑：下
突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

李嘉誠聲明「黃台之瓜」藏尾詩彩蛋他寫的？　首富文膽年薪破400萬

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目睹崩潰

陸片《少年問道》堅持參加金馬獎　網紅道士轟：北京白雲觀必須表態切割

快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人權法案

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

高挑辣妻趁老公出差…做「隆乳手術」當場慘死　醫師中途詭異離開2小時

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

單身、婚育租金補貼9月2日上路 視身分可領2600元至5000元！

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

李嘉誠聲明「黃台之瓜」藏尾詩彩蛋他寫的？　首富文膽年薪破400萬

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目睹崩潰

陸片《少年問道》堅持參加金馬獎　網紅道士轟：北京白雲觀必須表態切割

快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人權法案

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

高挑辣妻趁老公出差…做「隆乳手術」當場慘死　醫師中途詭異離開2小時

19歲AV女優霸氣爆：一個月所賺　抵過卡莉法生涯總收入

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

《神隱少女》8大內幕揭秘！　白龍帥臉「真實設定12歲」網驚呆

網美必去！首爾最新打卡點　弘大水果展繽紛造景超好拍

快訊／「大雨夜襲」警報擴大10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

青春專案聯合稽查　周幼偉：淨化治安讓市民有感

中職直播／潘威倫9度挑戰141勝　陳仕朋領軍止敗

混黑道好賺？過來人嘆「月收剩一半」數字嚇壞人…他：每天在泡茶

普渡拜乖乖紙箱山「綠爆」！背後竟深藏原因　資訊人神解了

高一課本都是蔡英文、陳水扁　立委：民進黨置入公民教科書

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

大陸熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

高挑辣妻做「隆胸」　慘死手術台

萬名武警集結深圳　裝備包括推土..

他臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫..

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚..

前任美麗復仇！綠茶妹奪人男友下..

即／反送中大學生集會　現場畫面..

黃台之瓜彩蛋　李嘉誠文膽年薪超..

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

世界大學學術排名北京清華兩岸第..

未準備軍隊入城　港警還沒總動員

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

交往多年…該分手or結婚？她3點說進心坎

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析曝光

男友生日禮物送打一針　她超感動

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

鄧倫私人帳號被挖出　前女友長這樣！

新畫面曝！70歲母象虛弱躺地

更多

最夯影音

更多

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面