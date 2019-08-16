遇詐騙「不懂英文＆用老人機」　歹徒踢到鐵板…阿嬤保住70萬

▲女警勸說婦人已遭歹徒詐諞，不要再匯款。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區62歲陳姓婦人，15日接到詐騙電話「我兒子被抓，要我兒子賠70萬元」急著坐計程車到附近超商購買遊戲點數匯款，但因陳婦不懂英文且使用無拍照功能的老人機，在警員勸說和連繫上兒子，成功阻止詐騙保住70萬元。

▲陳婦在超商所購買2萬6千元遊戲點數。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，當日上午9時許陳姓婦人在家中接獲詐騙集團來電指稱「兒子替朋友作保人，朋友跑了」，陳婦說兒子去上班了，歹徒說「我在他上班途中抓走了，你聽一下他的聲音」電話中傳來哭泣的聲音說「媽媽救我、他們一直打我」，婦人焦急萬分，歹徒接過電話指揮婦人先將身上四萬元到附近超商購買遊戲點數，剩餘66萬元籌錢付款，陳姓婦腳受傷乘坐計程車到街上超商購買遊戲點數，因為超商有管制購買額度，再轉其他家車商買點數時，司機發覺載送婦人過程中手機都沒有掛斷非常緊張，懷疑婦人被詐騙，立即載到附近龜山警分局求助值班警員。

▲陳婦使用無拍照功能的老人機，加上不懂英文才未讓歹徒得逞。（圖／龜山警分局提供）

女警發現陳婦已經在不同超商購買2萬6千元遊戲點數，不停勸說這是詐騙手法，並幫忙聯絡她上班的兒子，當兒子與母親通話後，她瞬間鬆一口氣大罵，「詐騙集團真夭壽」，差點70萬元就沒了，當歹徒再度打電話來，婦人破口大罵後悻悻然掛斷電話。

陳姓婦人因看不懂英文，無法報讀遊戲點數序號，加上使用沒有拍照功能的老人手機，才沒有讓歹徒取得被害人購買的遊戲點數序號、密碼後，將點數儲值入國外或國內會員的虛擬遊戲帳號，再利用淘寶網等平台，打折出售遊戲點數，轉成現金。