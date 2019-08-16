　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸國際關係學者金燦榮。（圖／主辦單位提供）

▲大陸國際關係學者金燦榮，日前從美國回來分享心得。（《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國知名國際關係學者金燦榮，日前在微信公眾號發表最新文章，他在7月28日到8月3日去了一趟美國，分別前往華盛頓、愛荷華州首府、加州聖地亞哥最後到洛杉磯。行程結束後他有感而發的表示，「華盛頓地區的人對中國意見非常大」。

行程結束後金燦榮表示，「美國現在華盛頓地區的人對中國意見非常大，他們現在覺得前總統歐巴馬對中國太軟弱了，然後都支持川普對中國強硬。」除了少數國家智庫、卡內基對中國都還不錯，其他國家則是不分黨派都一樣，也意味著明年就算川普不繼續執政，他們態度也不會變。他提醒，掌權的人意見都很大「要做好心理準備」。

金燦榮發現，到了愛荷華州情況好轉許多，當地主要以農業為主，以玉米及大豆為主要種植物，因為他們對外出口75%銷往大中國，中國是他們海外最大的市場。他也指出其中有意思的地方「愛荷華州目前偏向共和黨，即便經濟利益受損，但依舊支持川普。」

之後到了聖地亞哥，那裡的人對川普有許多不滿，還有洛杉磯的人民更是一片抱怨，因為他們是自由派而華盛頓是右派。加州的人對大陸的不滿比華盛頓好一點，他們是從右派的角度認為中國有點偏左。

金燦榮認為華盛頓人很懷念20年前的中國，那時的中國幫助他們製造襪子、雨傘、玩具等。8億件襯衫，換一架波音飛機。現在中國製造高端武器，華盛頓開始有所不滿「他們對中國不滿不是意識形態，他主要就是力量感到威脅。」洛杉磯較多學者意識形態偏向左派，美國的左派，中國叫自由派，他們覺得大陸現在有點左，所以他是從意識形態對中國的行為有點看不慣。

金燦榮總結後認為，「中美關係可能會面臨比較長期的困難期，而非短期，不是換個總統就好。」中國必須要做好心理準備，因為是集體有意見，而不是個別人的問題，勢必對中國人的生活會有所影響，對美出口及投資必須要更謹慎小心。

對中國來說，除了貿易受到影響，在制度也會受到美國很多的限制。金燦榮指出，美國希望西方國家在文化交流、科技交流上對中國做出很多限制，中國因此在投資貿易上會有一點麻煩。現在美國一流的工程大學，校務上並不獨立，因為資金高度仰賴聯邦政府，只要政府一聲令下大家都必須乖乖遵守，基本上不招收中國學生。

金燦榮補充說明，一些比較好的專業，尤其是科技上美國比較領先的項目，基本上不會招收中國學生。例如：材料工業、醫藥、基因、大數據、航天航空等實力較強的學科，對於想要送孩子到美國留學的家長，可能需要好好思考一下。

ET快訊
武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了
郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭
好市多進口藍莓驗出「違規農藥」　2891公斤退運銷毀！

關鍵字：金燦榮,華盛頓,中國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

高挑辣妻趁老公出差…做「隆乳手術」當場慘死　醫師中途詭異離開2小時

中學生「成長有快有慢」　香港教協：不宜推動集體罷課

付國豪遭毆錢包掉落　信用卡資料被盜「上網買iPhone」

高空拋物惹民怨！警方到場才知「小孩40歲」傻眼　網：18歲的我是胚胎

金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

10歲四川小學生發明「高溫報警系統」　車內安全再升級

上海也要「速度與激情」　引入世界摩托越野賽造城市新品牌

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

高挑辣妻趁老公出差…做「隆乳手術」當場慘死　醫師中途詭異離開2小時

中學生「成長有快有慢」　香港教協：不宜推動集體罷課

付國豪遭毆錢包掉落　信用卡資料被盜「上網買iPhone」

高空拋物惹民怨！警方到場才知「小孩40歲」傻眼　網：18歲的我是胚胎

金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

10歲四川小學生發明「高溫報警系統」　車內安全再升級

上海也要「速度與激情」　引入世界摩托越野賽造城市新品牌

中職／稻葉篤紀點名　朱育賢：愈關注更肯定自己

「郊外房子」租金至少砍半才租得掉？　網曝關鍵是族群：這兩種人超愛

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

不斷更新／王溢正化解失分危機　4局結束猿3：0象

麥莉新歌爆藏「離婚真實原因」！　「雷神弟」家人跪求離婚：他們有毒

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

快訊／台東「渡假飯店」驚傳火警！室內濃煙狂竄　旅客急疏散

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

富基魚市秋季感恩回饋開跑　龍蝦、石斑、海鮮料理免費送

不斷更新／潘武雄陽春砲炸裂　5局富邦3：2統一

大陸熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚..

李嘉誠「8字登報」表態！回應香..

她到職2年只上23天班...爽..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

香港網友816擠兌ATM　銀行..

他臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫..

傳性感照！男友回送「3萬6」...

麻辣火鍋爆炸　5人慘被熱油燙傷..

解放軍集結深圳　到香港只需10..

前任美麗復仇！綠茶妹奪人男友下..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

李嘉誠回應「黃台之瓜」：政府已..

港居民掛布條說心聲　網秒打臉

更多熱門

相關新聞

委內瑞拉世籃賽訓練罷工

距離世界盃開打還有半個月的時間，各國已經進入最後備戰階段，不過繼先前象牙海岸球員罷工不練球後，現在委內瑞拉也傳出相同的情況，原因也是因為球員拿不到獎金，同時球員跟總教練還鬧不合，大戰在前卻鬧出這樣的事情，對於委內瑞拉而言打擊可說相當大。

川普：很快就會和習近平通話

側寫川普：美中關係若好轉，台灣會被賣掉嗎？

亞洲5強爭1席奧運男籃資格

安倍為二戰奉納　不參拜怕惹中韓

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚呆

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面