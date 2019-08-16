金燦榮訪美：中美關係面臨較長困難期　制度、貿易將受限

▲大陸國際關係學者金燦榮，日前從美國回來分享心得。（《ETtoday新聞雲》資料照）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國知名國際關係學者金燦榮，日前在微信公眾號發表最新文章，他在7月28日到8月3日去了一趟美國，分別前往華盛頓、愛荷華州首府、加州聖地亞哥最後到洛杉磯。行程結束後他有感而發的表示，「華盛頓地區的人對中國意見非常大」。

行程結束後金燦榮表示，「美國現在華盛頓地區的人對中國意見非常大，他們現在覺得前總統歐巴馬對中國太軟弱了，然後都支持川普對中國強硬。」除了少數國家智庫、卡內基對中國都還不錯，其他國家則是不分黨派都一樣，也意味著明年就算川普不繼續執政，他們態度也不會變。他提醒，掌權的人意見都很大「要做好心理準備」。

金燦榮發現，到了愛荷華州情況好轉許多，當地主要以農業為主，以玉米及大豆為主要種植物，因為他們對外出口75%銷往大中國，中國是他們海外最大的市場。他也指出其中有意思的地方「愛荷華州目前偏向共和黨，即便經濟利益受損，但依舊支持川普。」

之後到了聖地亞哥，那裡的人對川普有許多不滿，還有洛杉磯的人民更是一片抱怨，因為他們是自由派而華盛頓是右派。加州的人對大陸的不滿比華盛頓好一點，他們是從右派的角度認為中國有點偏左。

金燦榮認為華盛頓人很懷念20年前的中國，那時的中國幫助他們製造襪子、雨傘、玩具等。8億件襯衫，換一架波音飛機。現在中國製造高端武器，華盛頓開始有所不滿「他們對中國不滿不是意識形態，他主要就是力量感到威脅。」洛杉磯較多學者意識形態偏向左派，美國的左派，中國叫自由派，他們覺得大陸現在有點左，所以他是從意識形態對中國的行為有點看不慣。

金燦榮總結後認為，「中美關係可能會面臨比較長期的困難期，而非短期，不是換個總統就好。」中國必須要做好心理準備，因為是集體有意見，而不是個別人的問題，勢必對中國人的生活會有所影響，對美出口及投資必須要更謹慎小心。

對中國來說，除了貿易受到影響，在制度也會受到美國很多的限制。金燦榮指出，美國希望西方國家在文化交流、科技交流上對中國做出很多限制，中國因此在投資貿易上會有一點麻煩。現在美國一流的工程大學，校務上並不獨立，因為資金高度仰賴聯邦政府，只要政府一聲令下大家都必須乖乖遵守，基本上不招收中國學生。

金燦榮補充說明，一些比較好的專業，尤其是科技上美國比較領先的項目，基本上不會招收中國學生。例如：材料工業、醫藥、基因、大數據、航天航空等實力較強的學科，對於想要送孩子到美國留學的家長，可能需要好好思考一下。