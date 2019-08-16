李嘉誠聲明有彩蛋！網友一看「發現藏尾詩」震驚：因果由國，容港治己

▲李嘉誠的聲明被指出有玄機。（圖／記者黃彥傑攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港首富李嘉誠今（16）日在多份香港報紙刊登廣告，首次表達對香港目前局勢的看法，「最好的因，可成最壞的果，愛中國、愛香港、愛自己，愛自由、愛包容、愛法治。」中間則配上反對暴力的圖示。這份廣告很快就流傳在各大香港社團和論壇，有眼尖網友發現，每句聲明的字尾串連以後就成了「因果由國，容港治己」，紛紛驚呼「要大力支持！」

港媒指出，李嘉誠透過基金會發言人表示，今天是以一個香港市民身份刊登廣告，主因是他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠，「今日香港，要停止暴力，堅守法治。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。」

廣告上方先是寫了「最好的因可成最壞的果」，中間則是「反暴力」圖樣，右邊則寫著「愛中國，愛香港，愛自己」，左邊為「愛自由，愛包容，愛法治」，最後下半部為「以愛之義，止息怒憤」。沒想到有眼尖網友發現，這段話當中竟然隱藏「彩蛋」。

▼網友發現每句話最後一個字串連後，就呈現另個意思。（圖／翻攝自香港連登討論區）

網友表示，如果只取每一句的字尾，就能組成8個大字─「因果由國，容港治己」。如果進一步研究下半部的話，就是「義憤民誠」。究竟李嘉誠的真實想法是什麼，目前沒人知道，但卻引起外界譁然，不少人留言說，「弦外之音？」、「智慧老人，不是你我能想像的」、「有深度！大家看法是不是都這樣？」

也有人表示，「李嘉誠千萬別承認是藏尾詩啊，要好好保護自己」、「他真的在玩命」、「大家一起保護他」、「如果你最後出來反駁的話，我們也不會怪你的」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

