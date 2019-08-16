　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄阿嬤「盒爆炒飯」超震撼！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲一份羊肉炒飯堆得像「小山」，份量驚人竟逼瘋原PO一家三口。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄這家炒飯好狂！一名女網友在臉書表示，她近日到楠梓區右昌買宵夜，跟小吃攤的阿嬤點了2份炒飯，沒想到份量多到不可思議，差點撐死一家三口，連隔天早餐都省了，讓她不禁直呼「這樣的霸氣阿嬤讓我很生氣，氣到不上來報給大家知道，我對不起自己」，掀起在地網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，明明她只買了50元肉絲炒飯、70元羊肉炒飯各一份，卻看到阿嬤霸氣的狂挖飯、加肉，一邊說「給你兒子吃飽一點」，最後炒飯滿到紙盒蓋不起來，還得拿袋子另外打包裝不下的份。

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲僅僅一份炒飯，底下紙盒就快爆開，還得額外多拿塑膠袋來裝。（圖／爆怨公社）

原PO說，回家後一家三口吃到撐，也吃不完這2份炒飯，讓她忍不住PO上來「抱怨」給大家知道。她介紹，這家小吃攤位在右昌，「阿嬤人超好，就是不怕你吃」，照片中光是一份羊肉炒飯就份量可觀，雖然不會每次都多到得用袋子額外裝，但保證每次都滿到紙盒蓋不起來。

照片中可見，這份羊肉炒飯在紙盒堆成一座「小山」，料多又實在，目測每一口應該都能吃到羊肉；更扯的是，這還不是完整一份，因為盒子實在裝不下，還得另外用袋子包起來。

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲鍋內飯量驚人，老闆娘加料毫不手軟。（圖／爆怨公社）

如果這還不夠，影片中更能看得一清二楚，尤其是小吃攤的阿嬤豪氣翻炒鍋中的米飯，完全沒在吝嗇，也難怪原PO會驚呼「太生氣了！不爆不行！」

許多網友看完後，紛紛留言表示，「這家我知道，右昌元帥廟公園後方的美食廣場」、「阿嬤一定會說太少我不會炒XD」、「這間我常去，沒錢的時候會是你的好夥伴」、「阿姨只要看到小孩或者學生都塞好塞滿」、「果然是阿嬤養的炒飯」

還有人笑說，「太超過了，一定要用新台幣懲罰她」、「人家都嫌太貴吃不飽，你是另類哈哈」、「把你肚子搞大了，是該生氣」、「右昌佛心阿嬤，高雄市右昌街一個小廣場裡面走到底」、「這阿嬤的麵線羹從小吃到大，也是裝很多」、「這間什麼東西都超大份」、「台北一盒炒飯上看80元，羨慕高雄有這麼一位佛心老闆娘」引發討論。

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲佛心嬤的攤位長這樣，位在右昌街的美食廣場內。（圖／爆怨公社）

▼貼文曝光後，掀起在地網友討論。（圖／爆怨公社，下同）

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

▲▼高雄阿嬤「盒爆炒飯」曝光！一家三口宵夜吃不完　氣到PO網。（圖／爆怨公社）

ET快訊
真人版娜美！鋼琴女神「極細Y型丁字褲」卡蜜桃　包臀拉鍊快炸開
傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」　她聽原因氣到分手
「好想移民日本」妹子神列5點狂勝台灣　他曝一張圖狠戳幻想

關鍵字：高雄,佛心炒飯,右昌,阿嬤,銅板,元帥廟,美食廣場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄阿嬤「盒爆炒飯」超震撼！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網

改善空氣品質　台南市環保局強力取締露天燃燒

旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

桃園海管處全國首創　設置「海岸環境監測科技中心」

透過閱讀充實自己！周思齊分享棒球心路歷程講座　現場爆棚

糖尿病最煩惱「吃」！慈濟醫院護腎新書發表　腎友安心輕鬆吃

2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動　17日進入最後壓軸

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

高雄阿嬤「盒爆炒飯」超震撼！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網

改善空氣品質　台南市環保局強力取締露天燃燒

旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

桃園海管處全國首創　設置「海岸環境監測科技中心」

透過閱讀充實自己！周思齊分享棒球心路歷程講座　現場爆棚

糖尿病最煩惱「吃」！慈濟醫院護腎新書發表　腎友安心輕鬆吃

2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動　17日進入最後壓軸

限量逼出高手！她用羊毛氈「高仿還原」乖乖悠遊卡　網讚爆：求訂

叢林溪邊裸屍…15歲少女失蹤10天　驗屍發現死因「腸破出血」

規模突破上屆　雲豹甲車M2樣車點亮台北國防展

國防自主訂單留台灣　蔡英文：超過百家國內供應鏈廠商

韓國瑜「被國家機器監視？」　黃子哲踢爆：綠營的「他」也說過

約會一半買冰淇淋！男虧「妳這麼胖還吃」　遭女友狂刺4刀當街亡

高雄阿嬤「盒爆炒飯」超震撼！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網

故宮與史前館打造「數位遊樂場」　身歷其境穿梭真實與科幻！

家中驚見「拉芽抱蛋」！屋主隔天崩潰：竟然破了　蜘蛛寶寶滿地狂竄

建議習近平「接見示威者」　川普：將為香港帶來「美好結局」

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

地方熱門新聞

遊覽車開上機車道！車流回堵…網..

高雄「盒爆炒飯」份量太多　她氣..

夫6年換29工作　妻訴離婚獲准

林智堅首赴前線馬祖勞軍

台南市環保局強力取締露天燃燒

頭獎彩券行爆怪事　「當天打雷，..

取締違規超速　平鎮警方大執法　

白衣老翁夜半徘迴　巡邏警護送回..

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

桃園「美國路」　感恩協助興建水..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

更多熱門

相關新聞

雨襲高雄周末還造勢？李四川代答

高雄市府於下午召開0815豪雨防災工作會議。會議結束後，韓國瑜快步離開，表示問題交由副市長李四川來回答，李四川表示，土石流紅色警戒的保全戶撤離，在下午四點會全部都處理完畢。至於高雄大雨不斷，周末韓國瑜是否還會北上新竹參加造勢，李四川說「假設必須要一級開設，市長就必須要在這裡坐鎮」。

促銷亞洲新灣區1.6萬坪精華地　「減租增量」市府大方送

韓國瑜1530主持應變中心

雨勢猛烈！高雄5區停班停課

企業響應腦麻兒「築家計畫」

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

遊覽車開上機車道！車流回堵…網看傻了

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

金車最好喝飲料　鄉民推它：必喝

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃　包臀拉鍊快炸開！

她到職2年只上23天班...爽領53萬

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面