高雄阿嬤「盒爆炒飯」超震撼！一家三口吃宵夜撐死　氣到PO網

▲一份羊肉炒飯堆得像「小山」，份量驚人竟逼瘋原PO一家三口。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄這家炒飯好狂！一名女網友在臉書表示，她近日到楠梓區右昌買宵夜，跟小吃攤的阿嬤點了2份炒飯，沒想到份量多到不可思議，差點撐死一家三口，連隔天早餐都省了，讓她不禁直呼「這樣的霸氣阿嬤讓我很生氣，氣到不上來報給大家知道，我對不起自己」，掀起在地網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，明明她只買了50元肉絲炒飯、70元羊肉炒飯各一份，卻看到阿嬤霸氣的狂挖飯、加肉，一邊說「給你兒子吃飽一點」，最後炒飯滿到紙盒蓋不起來，還得拿袋子另外打包裝不下的份。

▲僅僅一份炒飯，底下紙盒就快爆開，還得額外多拿塑膠袋來裝。（圖／爆怨公社）

原PO說，回家後一家三口吃到撐，也吃不完這2份炒飯，讓她忍不住PO上來「抱怨」給大家知道。她介紹，這家小吃攤位在右昌，「阿嬤人超好，就是不怕你吃」，照片中光是一份羊肉炒飯就份量可觀，雖然不會每次都多到得用袋子額外裝，但保證每次都滿到紙盒蓋不起來。

照片中可見，這份羊肉炒飯在紙盒堆成一座「小山」，料多又實在，目測每一口應該都能吃到羊肉；更扯的是，這還不是完整一份，因為盒子實在裝不下，還得另外用袋子包起來。

▲鍋內飯量驚人，老闆娘加料毫不手軟。（圖／爆怨公社）

如果這還不夠，影片中更能看得一清二楚，尤其是小吃攤的阿嬤豪氣翻炒鍋中的米飯，完全沒在吝嗇，也難怪原PO會驚呼「太生氣了！不爆不行！」

許多網友看完後，紛紛留言表示，「這家我知道，右昌元帥廟公園後方的美食廣場」、「阿嬤一定會說太少我不會炒XD」、「這間我常去，沒錢的時候會是你的好夥伴」、「阿姨只要看到小孩或者學生都塞好塞滿」、「果然是阿嬤養的炒飯」

還有人笑說，「太超過了，一定要用新台幣懲罰她」、「人家都嫌太貴吃不飽，你是另類哈哈」、「把你肚子搞大了，是該生氣」、「右昌佛心阿嬤，高雄市右昌街一個小廣場裡面走到底」、「這阿嬤的麵線羹從小吃到大，也是裝很多」、「這間什麼東西都超大份」、「台北一盒炒飯上看80元，羨慕高雄有這麼一位佛心老闆娘」引發討論。

▲佛心嬤的攤位長這樣，位在右昌街的美食廣場內。（圖／爆怨公社）

▼貼文曝光後，掀起在地網友討論。（圖／爆怨公社，下同）