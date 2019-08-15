透過閱讀充實自己！周思齊分享棒球心路歷程講座　現場爆棚

▲▼花蓮文化局圖書館文化電影院????，中信象兄弟球員周思齊的魅力讓現場爆棚。（圖／花蓮文化局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮文化局與台灣球芽棒球發展協會聯合攜手舉辦「打出閱野球」棒球閱讀講座活動，14日花蓮文化局圖書館文化電影院裡周思齊的魅力讓現場爆棚，擠滿熱情的民眾、球迷們，一同來與周董面對面分享他的棒球心路歷程。

活動中除了頒發閱讀摺頁任務得獎者，贈送圖書禮卷、協會贊助獎學金及周思齊今年出版的新書《GAME ON！周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事》，共計15位棒球員學生及30位一般生獲獎。得獎生彷彿小球迷一樣興奮。

文化局副局長曾之妤表示，文化局對於閱讀推廣一直透過多方向的努力與發展，希望透過閱讀結合運動讓學子們瞭解除了運動更要有閱讀的習慣，閱讀對於人是一生受用的。

周思齊在講座分享，從小在他的故鄉光復鄉，時常聽到老師或已經大學畢業的學長分享著大學的生活，讓他從小很嚮往對上大學讀書，就如他堅持打棒球，這種堅持也在他求學選擇當時正規學業且較嚴格的輔仁大學，他不選擇體育學校讓他在求學的階段雖然是辛苦的，確也是吸收學習到更廣域的視野。

▲得獎學子獲贈獎狀及周思齊今年出版的新書《GAME ON！周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事》。

同是中信象兄弟球員陳柏豪，被問到在這個網路世代，總是會遇到負面評語，他認為好的評語是鼓勵，壞的評語不需要放在心上讓自己難過，反而是轉變成讓自己更進步的動力，只要是問心無愧、事事盡力，為什麼又要為了別人的批評讓自己沮喪呢？他鼓勵現場的民眾與學子們，建立好自己的自信心最重要，有自信心才能做好每件事情。