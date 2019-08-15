跳巢前下載設計圖文件　前晨星工程師違反營業秘密判6月

▲謝姓工程師於離職前私自將顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定等文件列印下載。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

LCD顯示器控制IC上市公司晨星半導體，一名研發部謝姓工程師為跳槽，竟於離職前私自將顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定等文件列印下載，遭該公司發現後報新竹縣調查站偵辦。謝男坦承犯行，新竹地院依違反營業秘密法判刑6月，易科罰金18萬元。

據判決指出，謝男自2008年起擔任晨星半導體公司(現併入聯發科)的韌體工程師，2012年謝男晉升為影音應用處系統研發部主任工程師，負責顯示器軟體撰寫、開發、維護、協助驗證等研發工作。

不過謝男任職晨星期間，就與公司簽署「聘僱合約書」，合約書內載明需對公司機密資訊負責保密義務，不得攜至晨星以外的地方。但謝男竟在另謀新職後，為確保未來就職，還能延續並使用過往在晨星任職時知悉的知識及技術，於2017年10月16日提出辭呈後，竟違反晨星聘僱合約書上保密義務規定，未經授權逕自將顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定列印，帶回住處隨時閱覽。

謝男提出離職申請後，晨星資訊部門進行檢查，才發現謝男離職前，竟下載與工作無關的營業秘密文件，並向新竹縣調查站報告偵辦。謝男坦承犯行，新竹地院日前依未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏業秘密罪，判刑6個月，易科罰金18萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫stocksnap供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫stocksnap許可，不得部分或全部轉載！