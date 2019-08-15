紫光展銳虎賁T710榮登AI跑分榜首！　遠超高通驍龍855Plus3544分

▲尚未發布的虎賁T710榮登AI跑分榜首。此為虎賁T310晶片示意圖。（圖／翻攝自微博／紫光展銳）

實習記者范芷菱／綜合報導

近期國外CPU跑分網站AI Benchmark公布了一項最新的排名，中國芯片公司紫光展銳（Unisoc）的虎賁T710處理器以28097的高分奪冠，在9項測試中全面領先，遠勝過第二名高通驍龍855Plus的24553分和華為海思麒麟810的23944分。紫光展銳是全球第三大SoC（系統單晶片）供應商，主要專攻中低端市場，如今推出虎賁T710似乎是要往高端手機處理器的道路上發展。

▲虎賁T710贏過第二名高通驍龍855Plus的24553分和華為海思麒麟810的23944分。（圖／翻攝自AI Benchmark，下同）

據AI Benchmark公布的材料顯示，虎賁T710具有獨立NPU，採用了4個2.0GHz的A75大核，外加4個1.8GHz的A55小核，為AI提供了非常強大的算力支撐；與此同時，它還支持FP16、INT8、INT4的多種數據位寬的AI算法，展現出不凡的AI實力。在浮動AI部分，虎賁T710只比麒麟810略慢，但都要比其他處理器要來的高；與驍龍855Plus、麒麟980、Helio P90和Exynos 9825 Octa相比，性能幾乎提升了50％。

▲浮動AI部分，虎賁T710只比麒麟810略慢，但都要比其他處理器要來的高。

至於在圖像分類、人臉識別、圖像增強和超分辨率任務中，運行時間相同的情況下，高通的推理準確性遠落後於虎賁T710，誤差值高達12倍。CPU性能方面，虎賁T710和高通與聯發科的中端晶片組基本相同，與麒麟810相比約降低了20％，但總體來說，都要比最新的驍龍730和Helio P90略快。

▲高通的推理準確性遠落後於虎賁T710。

虎賁T710在9項測試中全面領先，以28097的優異成績奪冠，成為這次性能評比中的一匹黑馬。據了解，虎賁T710還未正式發布，市面上也還沒有這款晶片的產品，但它的實力仍然不容小覷。

▲CPU性能方面表現也不錯。

紫光展銳是全球第三大SoC的供應商，主要專攻中低端晶片市場，但近幾年因為產品定位的不穩定，連帶著銷售量也搖擺不定；如今推出的虎賁T710實力強悍，似乎決定要往高端手機處理器的道路上發展。