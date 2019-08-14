　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會以「Taiwan」之名加入GFRA　陳吉仲報喜：突破國際政治現實

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼菇類剩餘資材循環再利用,農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，今年對台灣養豬產業來說是里程碑的一年。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會花了23年時間清除口蹄疫，今年7月正式宣布拔針滿1年，最快明年5月成非疫區。農委會主委陳吉仲今（14日）在臉書報告，繼取得世界動物衛生組織（OIE）豬瘟參考實驗室認證後，又成功「Taiwan」的名義加入全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）合作名單，和法國、英國、日本、印度等國的專業單位並列。

▲▼豬。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

▲農委會花了23年時間清除口蹄疫。（圖／資料照）

陳吉仲在臉書說，今天要跟大家報告一個好消息，農委會家畜衛生試驗所繼取得（OIE）豬瘟參考實驗室認證後，又成功以Taiwan的名義加入GFRA合作名單，和法國、英國、日本、印度等國的專業單位並列。這個聯盟集合了全世界專精研究口蹄疫的單位，希望透過分享彼此的研究能量，達到控制全球口蹄疫疫情的目標。

▲▼陳吉仲臉書發文「賀！農委會家衛所以Taiwan名義加入全球口蹄疫研究聯盟！」。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲在臉書報告農委會家衛所以Taiwan名義加入全球口蹄疫研究聯盟。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，家衛所能夠加入，代表在口蹄疫診斷與研究上的成果達到國際水準，獲得世界認可。尤其今年對台灣養豬產業來說是里程碑的一年，不但口蹄疫拔針成功，清除了23年來都沒能根除的口蹄疫，非洲豬瘟阻絕境外，也在亞洲鄰國相繼淪陷的情況下，力保台灣成為淨土，除了全國豬農不遺餘力的配合，家衛所精準的診斷及監測工作更是重要功臣。

陳吉仲最後更說，這次加入GFRA，代表台灣有實力也有能力突破國際政治的現實，持續參與國際組織，抬頭挺胸地成為國際社會的一員。

ET快訊
8歲吃貨女童胖到65kg…狂喊肚痛！醫檢查竟是媽「這2動作」
台東大鳥海灘戲水！9名中小學生遭大浪吞噬　救起8人1人失蹤

關鍵字：農委會,口蹄疫,陳吉仲,拔針,OIE,GFRA,豬瘟,Taiwan,非疫區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

售票員二問目的地！她以為周圍太吵...大喊「我要去竹南」　空氣秒凝結了

媽拿一盒高級巧克力！他順手一顆「瞬間變螃蟹」嚇壞：差點升天　網全看呆

台鐵上半年運量、營收大公開！　2天賺1億藏「3大關鍵」

登革熱本土病例達70例！想避免病媒蚊孳生...專家籲要做這些事

南台灣版圖再下一城　foodpanda進駐嘉義：8月底前免外送費

讓生活空間更友善！10件你不可忽視的設計引網友熱議

吃鍋附「包心黃花瓣」！食材真面目曝光超罕見　網推去芯沾醬：滑滑的好吃

歷屆最大音響展8/15-18日圓山飯店開展　直逼德國慕尼黑規格

午後的花蓮靜思精舍響起　「You Raise Me Up」

農委會以「Taiwan」之名加入GFRA　陳吉仲報喜：突破國際政治現實

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

售票員二問目的地！她以為周圍太吵...大喊「我要去竹南」　空氣秒凝結了

媽拿一盒高級巧克力！他順手一顆「瞬間變螃蟹」嚇壞：差點升天　網全看呆

台鐵上半年運量、營收大公開！　2天賺1億藏「3大關鍵」

登革熱本土病例達70例！想避免病媒蚊孳生...專家籲要做這些事

南台灣版圖再下一城　foodpanda進駐嘉義：8月底前免外送費

讓生活空間更友善！10件你不可忽視的設計引網友熱議

吃鍋附「包心黃花瓣」！食材真面目曝光超罕見　網推去芯沾醬：滑滑的好吃

歷屆最大音響展8/15-18日圓山飯店開展　直逼德國慕尼黑規格

午後的花蓮靜思精舍響起　「You Raise Me Up」

農委會以「Taiwan」之名加入GFRA　陳吉仲報喜：突破國際政治現實

28歲左投奪生涯首勝　不到24小時被洋基DFA

基本工資調漲3%！　工商團體批「不合理」：政府沒帶頭加薪

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

快訊／見光死？韓國瑜急致電吳敦義　取消北上會面

警拔槍對準示威者　港警：生命受到威脅「表現英勇、果斷及克制」

中職／于孟馗改名求健康　明年才變于森旭

「又有人被抓走了！」　鹿港崙尾灣河道5天發現2具浮屍　

一架C130、一架A340　泰國空軍計畫包機撤離滯港國民

擘畫10年太空戰略藍圖　杜特蒂成立「菲律賓太空總署」

禁制令發威！沒有機票不得進香港機場　2、3號通道嚴格管制把關

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

乖乖悠遊卡只進1個！他等1hr..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦..

即／中和爆發本土型登革熱　疾管..

童打破骨灰罈！陰神「要你命」　..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

妹子DIY統一麵悠遊卡！飄台灣..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

專櫃唇膏底部有大洞！網曝專業用..

深夜超商借廁所遭拒　女怨：不開..

更多熱門

相關新聞

台日交流「隔壁的工藝家」展開跑

「隔壁的工藝家—台日地方工藝國際交流展」在台北率先開展！精選台灣各地40個工藝社區與日本地方工藝品，即日起在工藝中心「台北當代工藝設計分館」展出，10月將巡迴展出至南投工藝中心工藝設計館、高雄駁二藝文特區。

雞肉標示惹議！衛福部要賣場揭屠宰日期

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫苦

砸千萬買大陸衛星　國民黨團批農委會

Honda台灣製造第40萬台車是它

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面