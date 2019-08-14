農委會以「Taiwan」之名加入GFRA　陳吉仲報喜：突破國際政治現實

▲陳吉仲說，今年對台灣養豬產業來說是里程碑的一年。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會花了23年時間清除口蹄疫，今年7月正式宣布拔針滿1年，最快明年5月成非疫區。農委會主委陳吉仲今（14日）在臉書報告，繼取得世界動物衛生組織（OIE）豬瘟參考實驗室認證後，又成功「Taiwan」的名義加入全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）合作名單，和法國、英國、日本、印度等國的專業單位並列。

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▲農委會花了23年時間清除口蹄疫。（圖／資料照）

陳吉仲在臉書說，今天要跟大家報告一個好消息，農委會家畜衛生試驗所繼取得（OIE）豬瘟參考實驗室認證後，又成功以Taiwan的名義加入GFRA合作名單，和法國、英國、日本、印度等國的專業單位並列。這個聯盟集合了全世界專精研究口蹄疫的單位，希望透過分享彼此的研究能量，達到控制全球口蹄疫疫情的目標。

▲陳吉仲在臉書報告農委會家衛所以Taiwan名義加入全球口蹄疫研究聯盟。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，家衛所能夠加入，代表在口蹄疫診斷與研究上的成果達到國際水準，獲得世界認可。尤其今年對台灣養豬產業來說是里程碑的一年，不但口蹄疫拔針成功，清除了23年來都沒能根除的口蹄疫，非洲豬瘟阻絕境外，也在亞洲鄰國相繼淪陷的情況下，力保台灣成為淨土，除了全國豬農不遺餘力的配合，家衛所精準的診斷及監測工作更是重要功臣。

陳吉仲最後更說，這次加入GFRA，代表台灣有實力也有能力突破國際政治的現實，持續參與國際組織，抬頭挺胸地成為國際社會的一員。