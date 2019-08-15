LIVE／揭韓國瑜「隱私」遭國民黨開除　1600小巨人楊秋興現身回嗆

地方中心／綜合報導

國民黨14日通過提案，表示「選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍。」而針對前高雄縣長楊秋興以及黨代表敖博勝公開攻擊韓國瑜，國民黨高雄巿黨部15日中午召開考紀委員會，決定祭出黨紀處分，拍板定案開除2人黨籍，並會以最快速度陳報國民黨中央考紀會，望請中央盡速處理。

▲楊秋興15日下午4時將召開記者會。（圖／記者吳奕靖攝）

針對此事，楊秋興本人將會在15日下午4時召開記者會說明，而有外界傳聞，他將會在黨中央開鍘前自行宣布退黨。