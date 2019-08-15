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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸民航前7個月完成旅客運輸量3.81億人次

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲新疆天山天池。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：前7個月中國民航完成旅客運輸量3.81億人次

中國民航局發展計劃司副司長包毅15日表示，中國民航業今年1—7月共完成旅客運輸量3.81億人次，年增率增長8.7%，增速較去年同期下降3.4個百分點。（中新社）

《河北》：張家口2035年建成首都水源涵養功能區、生態環境支撐區

河北省政府新聞辦14日舉行記者會，公佈《張家口首都水源涵養功能區和生態環境支撐區建設規劃（2019-2035年）》。據悉，《規劃》明確了首都「兩區」的發展定位、建設目標、空間佈局、建設重點。張家口市到2035年將全面建成首都水源涵養功能區和生態環境支撐區。（澎湃新聞）

《湖北》：鄂州建設亞洲首個專業貨運樞紐

湖北國際物流核心樞紐項目2016年正式落戶鄂州，是全球第4個、亞洲首個專業貨運樞紐，近期總投資約為320.63億元人民幣，包括機場工程、轉運中心工程、航油工程和順豐航空基地工程等4個部分。（中新網）

《寧夏》：第二十八屆中國西部商品交易會固原開幕

第二十八屆中國西部商品交易會5日在寧夏固原舉辦。本屆西交會以「發展區域經濟 助力脫貧攻堅」為主題，吸引了來自600多家涉及種植、養殖、食品加工、技術研發和冷鏈運輸等企業參展。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲酒泉建「大敦煌文旅圈」。（圖／翻攝自《中新網》）

《遼寧》：大連自貿片區推出鼓勵自貿創新10條措施

遼寧自貿試驗區大連片區14日舉辦記者會，宣佈推出鼓勵自貿創新10條措施，設立自貿創新專項獎勵資金，鼓勵為大連自貿片區創新獻計獻策，獎勵資金最高達1000萬元人民幣。（中新網）

《浙江》：中國（杭州）工業互聯網小鎮亮相 賦能製造業升級

2019中國工業互聯網大會14日在杭州舉行。中國（杭州）工業互聯網小鎮在會上亮相，將集聚5G技術、工業APP、人工智慧等領域的服務商，打造長三角工業互聯網產業聚集區，賦能製造業轉型升級。（中新網）

《甘肅》：酒泉建「大敦煌文旅圈」 區域聯動助推絲路遊

甘肅酒泉市文體廣電和旅遊局局長朱建軍14日表示，該市將建設「大敦煌文化旅遊經濟圈」作為產業轉型升級突破口，推動敦煌及周邊市州形成優勢互補的區域旅遊聯動圈。（中新網）

《新疆》：天山天池遊客激增 景區多項措施保障遊客體驗

新疆天山天池景區近期每天都迎來遊客超2萬人次，最大遊客承載量已達到。為保障遊客良好的旅遊體驗，天山天池景區優化購票管道，增加旅遊大巴車、引導人員，多項措施確保遊客在體驗良好服務的同時感受新疆旅遊的獨特魅力。（中新網）

▼第二十八屆中國西部商品交易會固原開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
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丁小芹弟棄音樂當保全養家！出車禍斷下肢　暴斃酒瓶與藥品堆中
梁靜茹9年婚姻生變　好友范瑋琪認了：有聽說！

關鍵字：民航,張家口,第二十八屆中國西部商品交易會,自貿,天山天池

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