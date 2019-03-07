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北京冬奧65場館已全面動工　河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

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▲京張高鐵,復興號。（圖／翻攝自新京報）

▲京張高鐵「瑞雪迎春」復興號列車車頭去年年底亮相。（圖／翻攝自新京報，下同）

大陸中心／綜合報導

第24屆冬季奧運將於2022年在北京、張家口聯合舉辦，為縮短交通時間所規劃的「京張高鐵」在2016年開工，鐵路全長174公里，預計2019年5月完工。河北省省長許勤今（7）日接受香港電訪問時透露，北京至河北張家口市的「京張高鐵」今年會通車。據悉，「京張高鐵」建成後，將是世界上第一條最高設計時速350公里的高寒、大風沙高速鐵路。

據香港電台報導，河北省委書記王東峰表示，2022年北京冬奧場館有76個，其中65個場館已經全面動工，其中4個已經竣工，今年上半年要達到測試賽的標準要求。

▲京張高鐵,復興號。（圖／翻攝自新京報）

本身是北京冬澳組委會執行主席的河北省省長許勤，今天接受香港電台訪問時透露，北京至河北張家口市的「京張高鐵」今年會通車。

北京市和河北省張家口市是2022年的冬季奧運的主辦城市，為了國際賽事所建設的「京張高鐵」，將會連接北京市區、北京市延慶賽區和張家口市崇禮賽區，市區到延慶區車程約20分鐘，到張家口時間為52.5分鐘。

京張高鐵起自北京西城區北京北站，途徑海淀、昌平、延慶、懷來、下花園、宣化，最終抵至河北張家口，全線長約174公里，並有開往延慶及崇禮的支線；該鐵路建成後，從張家口南站到北京北站的時間，將從3小時大幅縮短至50分鐘左右。

▲▼京張高鐵河北懷來段鋪軌現場。（圖／翻攝自新華網）

▲京張高鐵河北懷來段鋪軌現場。（圖／翻攝自新華網）

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關鍵字：北京冬奧,京張高鐵,交通,奧運,車程,張家口,北京

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