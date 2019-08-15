台南虐童案法院「重判表姐無期徒刑」　女童嬤：人在做天在看

記者林悅／台南報導

震驚社會的台南1歲女童遭集體虐死案，8月15日上午台南地院宣判，合議庭依成年人故意對兒童犯殺人罪，判女童生母的表姐薛彗昀、友人李嘉偉無期徒刑，均宣告褫奪公權終身，表姐夫何耿賢也被重判18年，其中，薛彗昀提出患有「思覺失調型人格障礙症」求取減刑，不被合議庭採認。

▲女童的奶奶出庭聆聽宣判，她說「人在做、天在看」，相信法官會秉持法律專業，還給她們公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南女童遭虐死案，15日上午11時台南地院宣判，合議庭以被告等人犯成年人故意對兒童犯殺人罪，將女童生母表姐薛彗昀及友人李嘉偉被判處無期徒刑、褫奪公權終身，表姐夫何耿賢被重判18年。女童奶奶到庭聆聽判決，女童奶奶說「人在做、天在看」，她每庭都會到場聆聽，她要看誰在說謊，她相信法官會秉持法律專業，還給她們公道。

判決指出，生母薛女（另由台南地院少年法庭審理中）離婚後獨自撫養女嬰，並自2018年11月7日前某日起，帶同女嬰借住於其表姊薛彗昀位在台南市開元路的租屋處，與成年人薛彗昀、其夫何耿賢、友人李嘉偉共同居住，其等間具有緊密生活共同體的關係，亦具有家庭暴力防治法之家庭成員關係。

合議庭認為，被告3人雖均否認有殺人故意，然法院依調查證據結果，及被告薛彗昀等4人就本案起因、案發過程、使用之兇器、下手力量之輕重、女嬰受傷情況，並被告薛彗昀等4人攻擊後之後續動作等具體情形綜合判斷，堪認被告薛彗昀等4人先共同基於對於未滿16歲之人施以凌虐（即妨害幼童自然發育）的犯意聯絡。

合議庭指出，被告薛彗昀為本案犯行之主導者，利用虛構「李芸熙」等進行多重角色扮演，以為操弄、煽動、挑唆被告何耿賢、李嘉偉及甲女，惡性最為重大。惟慮及其患有「思覺失調型人格障礙症」，並因該精神疾病之「奇特信念或魔奇式的思考」與「奇特、自我中心的行為」影響，將薛彗昀判處無期徒刑、宣告褫奪公權終身。