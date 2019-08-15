阿公與孫女聊嗨！一沒注意闖紅燈...害車「噴進草叢」　歹勢喊：顧著講話

▲▼花蓮一名阿公開車時，因與孫女聊天沒注意紅綠燈發生車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣台九線244.5km與長一路口15日上午7時26分發生一起車禍！一名70多歲的阿公開車載著寶貝孫女出門，行經該路段時，卻因跟孫女聊天沒注意到交通號誌闖紅燈，與一輛汽車發生擦撞，害對方整輛汽車失控栽進一旁草叢內。汽車駕駛脫困後被送醫治療，所幸並無大礙。

70多歲的阿公15日一早便載著寶貝孫女出門，行經台九線244.5km與長一路交叉路口時，與另一輛行駛在長一路上的汽車發生碰撞，對方為閃躲阿公的車，方向盤一轉便橫越車道，衝進腳踏車道再栽入了路旁的草叢，只剩右後輪還卡在道路上。

警消獲報後趕赴現場，發現對方駕駛受困車內，頭部還受有撞擊傷，趕緊將他救出並送醫治療；而釀禍的阿公及車內孫女並無受傷，阿公坦言，事發時自己跟孫女顧著講話，才會沒注意到交通號誌，闖紅燈撞上別人。

但詳細的事故發生原因、經過及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼阿公坦言，是顧著說話一時沒注意才會闖紅燈。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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