嫌Netflix演算法「沒溫度」　HBO推真人推薦影片增加黏著度

▲HBO推出由真人推薦影片的「Recommended by Humans」服務。（資料來源：HBO官網）

記者趙正瑋／綜合報導

在串流影音大軍壓境下，HBO（Home Box Office）推出由真人推薦的「Recommended by Humans」工具，與串流影音Netflix的演算法推薦功能叫陣。

根據外媒《Campaign US》報導，用戶在Recommended by Humans的發文或以輕鬆生動的方式分享心得，似乎更能讓觀眾感到親切。透過這種方式，被演算法「半強迫」推薦的感受似乎就沒那麼強烈。

根據外媒報導，不同於Netflix根據用戶的觀看歷史紀錄來推薦新片，HBO真人推薦功能是通過蒐集Twitter推文，並找真人的採訪，分享他們對該影集看片心得，然後將它們收集在一個網站上，截至目前為止，有超過50部免費劇集和電影可透過人類推薦網站免費獲得。

HBO數位社群媒體高級副總裁馬胥（Jim Marsh）表示：「現今可供選擇的影劇比以往任何時候都多，幾乎每天都有用戶希望我們能幫助他們整理、推薦影片。開發這個工具的出發點是幫助我們的用戶使用最可靠的資源，發現他們喜歡的節目」。

雖然演算法可以分析大量觀眾的觀看紀錄，然後據此提供觀眾個人化的影視推薦。不過演算法的推薦方式似乎缺乏了一些「溫度」倘若有人分享觀賞心得，也許會更有說服力。

Recommended by Humans並非像演算法一樣，根據觀眾各自的喜好推薦影劇，而是讓觀眾以自己的角度，說明推薦的理由，分享心得。雖然此種方式未必會有效率，但是，用戶在瀏覽時也許能更清楚自己是否喜歡該影片。