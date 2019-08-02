Google搜尋推全新演算法！　盼讓用戶能得到最新、有用搜尋結果

▲Google推出新的搜索演算法。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／綜合外電報導

Google 搜尋（Google Search），不斷更新搜尋的演算法，該公司服務副總裁（Pandu Nayak）日前解釋，搜索演算法的更新，可讓使用者在查詢時能夠有最新、有用且相關的精選摘要（Featured Snippet）結果。

透過精選摘要，Google 搜尋能立即將使用者想要查尋的資訊重點突顯出來，而新演算法能夠確保搜尋結果保持最新且不過時的狀態，進一步讓搜尋答案更貼近使用者想要的。

Pandu Nayak舉例，當人們去搜尋稅務資訊時，想看到的是最新的年度，而不是去年的資料；但他也說，基本的解釋，並不會隨著時間推移而改變，而且通常出現在較舊的頁面上，如果只優先考慮新鮮內容，不一定會產生更好的搜尋結果。

「我們不斷努力提供您更佳的搜尋服務，新的演算法提升了我們的系統更了解哪些資訊會隨著時間的推移仍然有用，哪些則會更迅速地被淘汰過。」Google Search在官方公告中表示：「這對於精選摘要特別有用，所謂精選摘要是搜索中的一項功能，可將我們系統確認最有可能包含你所搜尋資訊的頁面加以突顯。」

Google 列舉出一些對更新精選摘要特別有用的範例，像是隨著某事件的逼近，我們會了解到更具體的細節；對於即將到來的電視電影首映，最新頁面應該要有更具體的資訊和內容。

精選摘要及Google整體搜尋結果總是一變再變，但目標是不斷為查詢提供最好的搜尋結果，並將最新、最即時有用的內容置頂。