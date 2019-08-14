直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重大車禍意外，一輛休旅車在路口左轉時，被直行重機攔腰撞上，巨大撞擊力還將休旅車撞翻，騎重機劉姓騎士傷重送醫不治，休旅車2名男子則受傷，送醫後沒有生命危險，2名駕駛人經抽血檢查酒測值均為0，沒有酒駕問題，至於車禍原因，警方正調閱監視畫面釐清中。

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，造成1死2傷慘劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，重機車嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，13日晚間9時許楊梅區秀才路，駕駛休旅車曾姓男子與友人共車行經秀才路592巷左轉時，騎乘重型機車劉姓男子剎車不及攔腰撞上，因撞擊力道強勁，休旅車被撞翻覆，劉姓重機騎士頭部撞創倒地昏迷，曾姓男子與其友人受傷後送醫。

劉男送醫後因頭部重創轉送楊梅天成醫院急救後仍傷重不治，駕駛休旅車曾姓男子與其友人意識清楚，無生命危險，警方為雙方經抽血均未飲酒，酒測值均為0；警方根據監視畫面發現，休旅車行經路口左轉，重機隨即撞上，休旅車被撞翻覆，隨後機車騎士倒地不醒，研判可能雙方都可能搶快導致車禍意外發生。險。

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，休旅車被撞翻覆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局長林信雄表示，駕駛車輛應隨時注意前方動態，並於規定限速內行駛，尤其是直線時，更應減速慢行，呼籲民眾應注意行車安全，警方將加強該路段之惡性違規（超速、闖紅燈、酒駕）案件取締與宣導交通安全預防措施。

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