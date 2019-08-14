　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重大車禍意外，一輛休旅車在路口左轉時，被直行重機攔腰撞上，巨大撞擊力還將休旅車撞翻，騎重機劉姓騎士傷重送醫不治，休旅車2名男子則受傷，送醫後沒有生命危險，2名駕駛人經抽血檢查酒測值均為0，沒有酒駕問題，至於車禍原因，警方正調閱監視畫面釐清中。

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，造成1死2傷慘劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，造成1死2傷慘劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，重機車嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，重機車嚴重毀損。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，13日晚間9時許楊梅區秀才路，駕駛休旅車曾姓男子與友人共車行經秀才路592巷左轉時，騎乘重型機車劉姓男子剎車不及攔腰撞上，因撞擊力道強勁，休旅車被撞翻覆，劉姓重機騎士頭部撞創倒地昏迷，曾姓男子與其友人受傷後送醫。

劉男送醫後因頭部重創轉送楊梅天成醫院急救後仍傷重不治，駕駛休旅車曾姓男子與其友人意識清楚，無生命危險，警方為雙方經抽血均未飲酒，酒測值均為0；警方根據監視畫面發現，休旅車行經路口左轉，重機隨即撞上，休旅車被撞翻覆，隨後機車騎士倒地不醒，研判可能雙方都可能搶快導致車禍意外發生。險。

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，休旅車被撞翻覆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區秀才路13日晚間發生重機車撞上左轉的休旅車，休旅車被撞翻覆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局長林信雄表示，駕駛車輛應隨時注意前方動態，並於規定限速內行駛，尤其是直線時，更應減速慢行，呼籲民眾應注意行車安全，警方將加強該路段之惡性違規（超速、闖紅燈、酒駕）案件取締與宣導交通安全預防措施。

【更多新聞】

►桃機二航廈擴建爆圍標弊案　工程處長疑收回扣遭檢調帶回

►館長開直播批他「垃圾、雜碎」　桃市議員詹江村赴警局開吉2人

►桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

ET快訊
回應打麻將！韓國瑜「就坐下來摸一摸」痛批：國家機器監視我
搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更
韓國瑜度假打麻將！李佳芬證實「兒子韓天+許淑華男友」都在場

關鍵字：休旅車,重機,死亡車禍,1死2傷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台糖虎山農場林地驚見「大麻園」　18株大麻活株培植設備先進

鄰居急領300萬救女兒　鄉長出馬「你女兒在這！」視訊…夫妻破涕為笑

直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

馬路竟變滑冰場！南京東路遊覽車「漏油」　害6騎士接連雷殘

網傳台中淹水舊照「水淹及腰、車拋錨」　中市刑大：已傳喚究辦

桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

台南3連霸里長涉走私！偷藏「215隻」食蛇龜　黑歷史曝淪慣犯...檢聲押獲准

救護畫面曝光！懷疑合夥人掏空公司千萬資產　上門理論竟狠戳人妻左眼

留言恭喜發財送2輛賓士車　彰化縣警局：是詐騙，趕快刪！

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

台糖虎山農場林地驚見「大麻園」　18株大麻活株培植設備先進

鄰居急領300萬救女兒　鄉長出馬「你女兒在這！」視訊…夫妻破涕為笑

直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

馬路竟變滑冰場！南京東路遊覽車「漏油」　害6騎士接連雷殘

網傳台中淹水舊照「水淹及腰、車拋錨」　中市刑大：已傳喚究辦

桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

台南3連霸里長涉走私！偷藏「215隻」食蛇龜　黑歷史曝淪慣犯...檢聲押獲准

救護畫面曝光！懷疑合夥人掏空公司千萬資產　上門理論竟狠戳人妻左眼

留言恭喜發財送2輛賓士車　彰化縣警局：是詐騙，趕快刪！

21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區

世羽賽／女雙搭許雅晴要減少關鍵失誤　胡綾芳：要更信自己

沐浴走光被截圖威脅…美星自曝乳頭照反嗆：只有我能靠自己裸照賺錢！

終於不是泡湯了！水豚帥氣上岸「自帶電子音」　網驚：寶可夢叫法

情趣摩鐵為何都圓床？3點真相一爆驚呆...老司機解鎖：按鈕會轉圈

開這台出去玩超拉風　福斯T-Roc Cabriolet「跨界敞篷車」亮相！

超潮！40包餅乾穿身上　網紅黃小愛變裝「普渡女神」

全機只為他一人飛！　幸運男爽使喚所有空姐享超夢幻服務

慰安婦追思會　馬英九：蔡英文不能逃避慰安婦問題

5歲女童搭扶梯「手臂慘遭捲入」！痛爆趴地哭喊：我要找爸爸…皮膚撕裂了

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

門口被連停4天！名嘴鐵棍毆車主

「我去上班了」吊掛2死　工人母..

吊車吊籃18米高空墜地　老闆與..

不識字「9億貴婦」起底　非法第..

高雄房東3千買正妹排泄物　20..

即／15歲少年無照雙載自撞　爆..

他剛過完人生第一個父親節　隔天..

陳伯謙演過殭屍片！小學還是資優..

懷胎9月女騎士　噴飛倒地產子

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已..

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回..

南陽街驚見急徵捐卵　女大生揪團..

更多熱門

相關新聞

保時捷Cayenne增E-Hybrid油電車

保時捷（Porsche）為2020年Cayenne休旅車系增添3款油電混合版本，分別是：Cayenne Turbo S E-Hybrid／Coupe轎跑版本以及入門的Cayenne E-Hybrid Coupe。

6天直擊「韓式責任制」 上班日最晚13：30出門

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

機車新手「練車場地哪裡找」？

戴姆勒排廢造假恐被罰10億歐元

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面