親子餐廳「40份外送套餐」被棄單　怒轟：別把方便當惡質玩笑…



▲內湖親子餐廳被人惡作劇棄單。（圖／翻攝自Facebook／Ho'me廚房&親子餐廳）



記者黃士原／台北報導

現在外送平台送餐廳超方便，愈來愈多人使用它，不過卻有人利用它來惡作劇。位於台北市內湖區的親子餐廳「Ho'me廚房&親子餐廳」，日前中午接到40份水餃、40碗玉米濃湯、40杯紅茶的訂單，沒想到餐點做到一半，外送平台通知是惡作劇的訂單，讓餐廳覺得「真的是太太太讓人生氣了！」

▲親子餐廳最後把紅茶分送給鄰居。（圖／翻攝自Facebook／Ho'me廚房&親子餐廳）

Ho'me廚房&親子餐廳日前在臉書PO文，7日中午接到40份水餃、40碗玉米濃湯、40杯紅茶的訂單，除了跟平台確定訂單之外，也很高興的馬上製作餐點，只是沒想到製作到一半，外送平台打電話通知這可能是惡作劇訂單，「花了心思準備的食物、用了時間做好的食物就這樣浪費了」，餐廳覺得這種行為「真的是太過分！」餐廳希望以後希望惡作劇客人不要再有，「不要把方便當成惡質的玩笑。」

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雖然惡作劇的訂單，不過外送平台foodpanda表示，平台都會支付餐廳所該得到的餐費與外送員的報酬，，餐廳與外送員並不會有損失。





▲40份水餃、40碗玉米濃湯、40杯紅茶的訂單被棄單。（圖／翻攝自Facebook／Ho'me廚房&親子餐廳）





▲外送平台訂單。