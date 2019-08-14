上海證大諮詢解雇全體5000員工　瑞華銀行終止「撈財寶」存管

▲上海證大投資諮詢有限公司寄給員工的提前終止全體員工勞動合同關係通知信。（圖／翻攝自搜狐）

記者吳宛霖／綜合報導

證大財富運營主體的上海證大投資諮詢有限公司12日宣布全體裁員，並宣布清算旗下2家金融網貸平台，預估涉及未償付金額達198億人民幣（約新台幣891億台幣）。「證大財富微金融」暫停所有貸款新增業務，另一家平台「撈財寶」也被上海華瑞銀行切斷銀行存管介面，被迫停止新增業務，宣布良性清盤。

綜合陸媒報導，證大投資諮詢日前透過郵件向全體員工表示，根據監管要求，即日起暫停所有貸款新增業務，保留正常的貸款催收，並提前終止公司總部與下屬全部分公司人員勞動合同。據悉，上海證大投資諮詢這次宣布全體裁員，包括135公司員工逾5千人。

「撈財寶」官方網站的公告顯示，「因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業務調整，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。即日起，撈財寶停止新增業務，平台停止充值服務與債權轉讓服務，提現功能正常。」

根據郵件內容，證大投資諮詢貸後管理正常運行，現有管理的資產帳戶移交至總部催收部門統一管理，另外，員工的薪資結算至2019年8月12日，也公布在職員工終止勞動合同經濟補償金的計算方法，工齡每滿1年支付1個月工資，6個月以上不滿1年的按1年計算，不滿6個月則按半個月計算，補償的年限最高不超過12年。

▲撈財寶暫停銀行存管服務通知。（圖／翻攝自撈財寶網站）

根據《北京商報》，一位撈財寶出借人表示，已經從客戶經理得知此消息，在8月11日收到董事長戴誌康發送的公開信，信中戴誌康表示，在兌付方案沒有最終確定前，暫時以債權的實際回款兌付，債權按月還款。

根據《每日經濟新聞》，一名私募人士表示，從前期的P2P（Peer to Peer）平台接連爆雷後，監管手段越來越嚴，新規《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》推出的負面清單和「十三條禁令」，包括不得吸收公共存款、不得將融資項目拆分、不得發售金融理財產品等，給這個行業戴上了緊箍咒，伴隨著監管細則推進，很多原有的P2P網貸業務模式無法適應當前的需求，因此大批綜合實力較弱、業務模式轉型困難的中小平台，將不得不選擇停業退出。